سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019

انخفض سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، بنحو قرش واحد، في التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة ، وبلغ متوسط السعر لدى البنك المركزي 16.08 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.

وبلغت قيمة الانخفاض التي شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بنحو 13 قرشا كاملة، حيث كان متوسط السعر في بداية الشهر الماضي 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع( الجنيه = 100 قرش)

ويعد السعر الحالي للجنيه المصري هو الأعلى منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث لم تكن العملة المصرية بهذه القوة منذ 4 مارس/آذار 2017، وفقا لحسابات رويترز التي توقعت مواصلة صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وسيطر سعر الدولار عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع على معظم الأسعار المعلنه من البنوك .

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر في مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يشتري الدولار بـ16.11 جنيه ويبيعه بـ16.20 جنيه.

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وسجل الدولار 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه في بنوك قناة السويس والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب"، وكريدي أجريكول وبيريوس والبركة والمصري لتنمية الصادرات والمصري الخليجي.

بينما سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه، وهو السعر ذاته في بنوك بلوم والمصرف المتحد وعودة.

أقل سعر للدولار

أما في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، فقد استقر سعر الدولار عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار وهو السعر ذاته في بنك مصر.

وباع البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 695 مليون يورو في مزاد أمس الإثنين، وتلقى المركزي طلبات اكتتاب بقيمة 851.5 مليون يورو في المزاد، وبلغ العائد على الأذون في مزاد أمس 1.43%، مقارنة بعائد 1.49% في مزاد مشابه للأذون المقومة باليورو جرى طرحه في أغسطس/آب الماضي.

عملات أجنبية

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو 17.70 جنيه للشراء مقابل 17.82 جنيه للبيع، بينما سجل الإسترليني 20.65 جنيه للشراء و20.81 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 52.67 جنيه للشراء و53.27 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.