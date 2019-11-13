"الكنداكة" هديل أنور بطلة لتحدي القراءة العربي 2019‬

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مريم عثماني - دبيالأربعاء 2019/11/13 01:28 م بتوقيت أبوظبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتوّج هديل أنور بطلة لتحدي القراءة 2019
توّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطالبة هديل أنور من السودان، الأربعاء، بطلة لتحدي القراءة العربي لموسمه الرابع في دبي.
كما فازت مدرسة الإمام النووي من السعودية بجائزة المدرسة المتميزة، وفازت أميرة نجيب من مصر بجائزة المشرف المتميز على مستوى الوطن العربي 2019.
ويعد "تحدي القراءة العربي" أكبر مشروع عربي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع الطلاب على القراءة في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة 50 مليون كتاب خلال كل عام دراسي.
ويهدف التحدي إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم تعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم، وتوسع مداركهم.
وأشاد المتأهلون للتصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي في موسمه الرابع بجهود الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز مكانة لغة الضاد من خلال العديد من المبادرات العربية الرائدة على غرار "تحدي القراءة العربي".
وشهدت التصفيات النهائية لـ"تحدي القراءة العربي" للموسم الرابع منافسات بين 5 أبطال، وهم: جمانة المالكي من السعودية وعبدالعزيز الخالدي من الكويت وفاطمة الزهراء أخيار من المغرب وآية بوتريعة من تونس وهديل أنور من السودان.
وفازت "الكنداكة" السودانية هديل أنور بطلة تحدي القراءة العربي للعام 2019 بالجائزة التحفيزية الكبرى البالغة نصف مليون درهم إماراتي ضمن القيمة الإجمالية لجوائز التحدي البالغة 11 مليون درهم التي تشمل جائزتي المدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى الوطن العربي.
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