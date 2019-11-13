دراسة تكشف عن وسيلة لمنع الحمل "تحمي" النساء من سرطان قاتل

وجدت دراسة حديثة أجريت على الفئران أن حقنا شائعة لمنع الحمل يمكن أن تحمي النساء من سرطان عنق الرحم.

وأظهر علماء من جامعة "هيوستن" في ولاية تكساس الأميركية أن القوارض، التي حصلت على حقن Depo-Provera، كانت محمية من المرض، وأوقفت أجسامها الخلايا السرطانية في مساراتها.

وفي الدراسة، أعطى العلماء مجموعة من الفئران العقار، الاسم الكيميائي medroxyprogesterone acetate، بعد أن ظهرت عليها علامات مبكرة من سرطان عنق الرحم. ووجدوا أن الفئران لم تشهد نمو السرطان التدريجي، وتقلصت الأورام.

وأشار الخبراء إلى أن معظم النساء الشابات في أمريكا وبريطانيا يتمتعن بالحماية من غالبية أنواع سرطان عنق الرحم، بواسطة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، الذي قُدّم مجانا في المدارس وثبت أنه منع ظهور المرض.

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لكن الباحثين في هيوستن قالوا، إن النساء في الدول الأخرى لا يتمتعن بالحماية نفسها، ويمكن أن يقدم Depo-Provera الفائدة المرجوة لهن.

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وإذا ثبت أن للحقن المستخدمة التأثير نفسه على النساء، يمكن أن يقدم فائدتين في الوقت نفسه: منع الحمل غير المرغوب فيه ووقف احتمال تطور سرطان مميت، لكن في الوقت نفسه، حذر العلماء من احتمال أن تكون الحقن مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

يذكر أن حقن Depo-Provera تعمل عن طريق منع المبايض من إطلاق البويضات، وتثخين السائل المهبلي من أجل منع انتقال الحيوانات المنوية عبر المهبل.

ونُشرت دراسة فريق هيوستن في المجلة الأميركية لعلم الأمراض.

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