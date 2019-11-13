أستاذ جراحة الأوعية يشرح خطوات عملية تسليك شرايين القدمين

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن علاج انسداد شرايين القدمين يتم من خلال عملية غير جراحية تهدف إزالة الانسداد الموجود بالشريان وعودة سريان الدم بشكل طبيعي إلى الأطراف.

وقال الدكتور وليد الدالى أن خطوات إجراء العملية تبدأ من تعقيم الجلد بمواد خاصة ثم يتم عمل جرح صغير للغاية لإدخال القسطرة أعلى الفخذ، ويستخدم الطبيب التخدير الموضعي حتى لا يشعر المريض بألم أثناء العملية، كما يتم إدخال القسطرة وتكون متصل بشاشة عرض يستطيع من خلالها الطبيب متابعة العملية.

وأضاف الدكتور وليد الدالى يتم حقن صبغة ملونة لتصوير الشريان من الداخل وتحديد مكان الانسداد، كما يتم إدخال سلك دقيق بالإضافة إلى أنبوب يحمل في نهايته بالون وعند الوصول إلى مكان الانسداد يتم نفخ البالون لتوسيع الشريان وإزالة الانسداد الموجود به، وفي بعض الأحيان لا يكون نفخ البالون كافيًا لإزالة الانسداد ويتم تركيب دعامة معدنية لمساعدة الشريان على البقاء بشكل مفتوح، كما يتم تصوير الشريان كمرحلة أخيرة للتأكد من زوال الانسداد ونجاح العملية.

وأكد الدكتور وليد الدالى بعد ذلك يتم إزالة الأنبوب ويتم الضغط على مكان دخوله بالفخذ لمدة 10 دقائق لتجنب حدوث النزيف، وتستغرق العملية حوالي نصف ساعة ويمكن للمريض العودة إلى منزله بعد ساعات من إجراء العملية.

Advertisements

وأشار وليد الدالى أن مميزات استخدام القسطرة لعلاج انسداد الشرايين كونها لا تحتاج إلى استخدام التخدير الكلي، ويستطيع المريض العودة إلى ممارسة الأنشطة في اليوم التالي لإجراء العملية ولا تترك آثار لجروح أو ندوب بالجلد.

قد يهمك ايضاً:

البطيخ يساعد على تخفيض الضغط على الشريان الأورطي وعلى القلب

الأرق "وراثي" ويزيد من احتمالية الإصابة بـ"الشريان التاجي"