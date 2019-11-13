أحمد عاصم يكشف المشاكل المرتبطة بتغييرات وتطورات الحمل

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية، تمر السيدات أثناء الحمل ببعض المشاكل المرتبطة بتغيرات وتطورات الحمل، مثل الحموضة على سبيل المثال، أو مشكلات الجهاز الهضمي من الإمساك أو الإسهال، ومن هذه المشاكل أيضاً الانفلونزا ونزلات البرد، ولأن تناول العديد من الأدوية لا يكون مرغوباً فيه أثناء الحمل، لذلك كان من المهم التعرف على كيفية علاج الانفلونزا للحامل بطرق آمنة، و علاج البرد للحامل أيضا.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا من الأفضل تجنب جميع الأدوية في الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل، فهذا وقت حرج لتطوير ونمو أعضاء الطفل الحيوية، ويوصي العديد من الأطباء بالحذر بعد 28 أسبوعًا، كما يجب إستشارة الطبيب قبل تناول أي دواء إذا كنت حاملاً أو تحاولين الحمل.

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وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا يشترك البرد والإنفلونزا في العديد من الأعراض، مثل السعال وسيلان الأنف. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات التي ستسمح لك بتمييزهما عن بعضهما البعض. فإذا كانت الأعراض الخاصة بك خفيفة بشكل عام، فمن المحتمل أن يكون لديك نزلة برد، بينما ترتبط الأعراض الأكثر شدة مثل القشعريرة والتعب الشديد بالانفلونزا.

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وأوضح الدكتور احمد عاصم الملا على الرغم من أن معظم نزلات البرد لا تسبب مشاكل للطفل، لكن يجب أن تؤخذ الانفلونزا بصورة أكثر جدية حيث تزيد مضاعفات الأنفلونزا من خطر الولادة المبكرة والعيوب الخلقية، لذلك يجب إستشارة الطبيب فورا عند ظهور أى عرض من أعراض الانفلونزا.

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