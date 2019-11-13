خسارة الوزن برجيم ما قبل الساعة 6 النباتي الاميركي

من افضل الطرق لخسارة الوزن الالتزام ببرنامج غذائي صحي والتخلي عن العادات الحياتية السيئة مع ممارسة التمارين الرياضية 3 مرات اسبوعياً على الاقل. ومن اجل تحفيز عملية حرق الدهون من المفيد ايضاً الاعتماد على بعض الحميات التي تسرع تلك العملية من خلال اتباعها في مدة محدودة. ومنها رجيم ما قبل الساعة 6 النباتي الذي يعرف في اميركا باسم VB6.

قواعد رجيم ما قبل الساعة 6 النباتي



ابتكر هذا الرجيم الذي يساعد على خسارة الوزن في مدة غير طويلة الاميركي مارك بيتمان وهو صحافي في جريدة نيويوك تايمز متخصص في النقد الغذائي. وهو يقوم على الالتزام بتطبيق بعض القواعد.

• خلال اتباع هذه الحمية يجب الحرص على تناول الطعام قبل الساعة السادسة مساء.

• من الصباح وحتى ذلك التوقيت يتم تناول الاطعمة النباتية وتجنب تلك ذات المصادر الحيوانية مثل اللحوم والسمك والبيض ومنتجات الالبان والاجبان والزبدة والسكريات... ومن الممكن استهلاك كل الاطعمة المفضلة مع مراعاة هذه القاعدة.

• خلال وجبتي الفطور والغداء يجب التركيز على الفواكه والخضار والحبوب والبقوليات والنشويات. وفي المقابل من الضروري تجنب تناول الخبز وخصوصاً الابيض والمعكرونة غير الكاملة اضافة الى المأكولات الجاهزة. ومن الافضل التركيز على تلك التي يتم تحضيرها في المنزل.

• في المساء اي بعد الساعة 6 من الممكن تناول اللحوم الخفيفة اي التي لا تحتوي على الدهون والامتناع عن اكل الحلويات.

• في المقابل من الممكن ايضاً الغش في بعض الايام وتناول بعض السكريات مثلاً لكن من دون المبالغة في ذلك.

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طريقة التطبيق



ليس من الصعب تطبيق رجيم ما قبل الساعة 6 النباتي الاميركي. ولهذا يكفي الالتزام ببرنامج سهل التطبيق.

الفطور. قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، القليل من بوريه اللوز مع ملعقة طعام من المربى او نصف كوب من بذور الشوفان مع حليب اللوز وبضع حبات من الجوز وبضع حبات من الزبيب او قطعة من الخبز مع كوب من لبن الصويا وطبق فواكه.

الغداء. طبق خضار طازجة او مطهوة مع حبوب وبقوليات مثل الكينوا والحمص والارز الكامل والقمح والعدس والصويا.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز، البندق، الغرانولا، الفواكه المجففة.

العشاء. طبق لحم او سمك مع خضار طازجة او مطهوة، القليل من النشويات، قطعة حلويات صغيرة،...



فوائد الرجيم ومضاره



الفوائد



• يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن واستعادة الرشاقة بسهولة لأنه لا يسبب الشعور بالحرمان.

• يمكن من خلال اتباعه خسارة ما لا يقل عن 15 كيلوغراماً في اشهر قليلة.

• خلال اعتماده لا يتم الشعور بالجوع او الرغبة في تناول اصناف ممنوعة لأنه يشكل نظاماً صحياً يحتوي على معظم المغذيات التي يحتاج إليها الجسم. ولهذا من الممكن اتباعه لمدة طويلة.

• يساعد هذا الرجيم ايضاً على الحفاظ على وزن مستقر مع التمتع بصحة جيدة.





المضار



• يقضي اعتماد هذه الحمية بعدم تناول الكثير من اللحوم والاكتفاء بذلك في المساء. وهو ما لا يشكل علامة ايجابية لأن الجسم يحتاج إلى مكوناتها في فترة ما بعد الظهر من اجل بناء كتلته العضلية.

• من الممكن ان يتم خلال وجبة المساء تناول كمية كبيرة من الطعام على سبيل التعويض بعد الاكتفاء بتناول الاطباق النباتية خلال النهار. وهو ما يجب الانتباه اليه جيداً، علماً ان استهلاك كمية قليلة من البروتينات الحيوانية يساعد على الشعور بالارتياح الى جانب خسارة الوزن الزائد واستعادة الرشاقة.