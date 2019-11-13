شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر المشروبات الغازية على صحة الحامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عشاق كثيرون للمشروبات الغازية، بالرغم من جميع التحذيرات والدراسات الطبية التي تؤكد أنها غير صحية وتزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها هشاشة العظام، ولكن اليوم نتحدث عن أضرار تناول الحامل للمشروات الغازية، وذلك وفقا لموقع " momjunction".

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من الكافيين وهذا ما يجعلها غير آمنة للجنين ولا الأم خلال فترة الحمل، فهي تزيد من فرص التعرض للولادة المبكرة، حيث كشفت العديد من الدراسات أن شرب الكثير من هذه المشروبات الغازية ليس صحيًا، ويرى العديد من الأطباء أن الحد من تناول هذه المشروبات أثناء الحمل يساعد في الحفاظ على صحة جيدة لكل من الأم والجنين.

وترجع أضرار تناول المشروبات الغازية علي الحامل للأسباب التالية، ومنها:

-وجود الكافيين في المشروبات الغازية:

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حيث كشفت الدراسات التي أجرتها جمعية الحمل الأمريكية أنه عندما تستهلك امرأة حامل أكثر من 300 ملغ من الكافيين ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإجهاض، وبالتالي فمن الضروري أن تحد من الإسراف في تناول هذه المشروبات، فالكافيين يمكن أن يصيبك بالأرق، ويقلل من نسب الكالسيوم في الجسم وهذا يؤثر بشكل سلبي على صحة الأسنان والعظام للجنين.

- الألوان المضافة والمحليات الاصطناعية:

على الرغم من أن نسبة صغيرة من المكونات الصناعية لن تضر بصحة طفلك ، إلا أن الدراسات تكشف أن كميات كبيرة من المشروبات الغازية ذات النكهات أو الألوان الصناعية ليست جيدة لصحتهم، وأيضا وجود السكرين في بعض المشروبات الغازية يؤدي إلى عيوب خلقية عند الجنين، وتشير بعض الدراسات إلى أن الأسبارتام أو السكرالوز ليس ضارًا إذا استهلكته الأمهات الحوامل بكميات صغيرة ، ولكن دون الإسراف بها.

-غير مغذية وسعراتها الحرارية عالية:

المشروبات الغازية تقدم القليل جدًا من التغذية أو لا توفر أي طعام فهي ليست غنية بأي عناصر غذائية هامة للجسم ، مما يعني أنها لا تضيف قيمة غذائية إلى صحة الأم الحامل، ولكن هذه المشروبات يمكن أن ترفع مستويات السعرات الحرارية في الجسم، وتزيد من فرص زيادة الوزن.