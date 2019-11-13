شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار جهاز محمول لرش الأدوية مباشرة على الجروح لتسريع الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء آلية جديدة قد تغنى عن تغير الضمادات باستمرار عن التعرض لجروح، بفضل جهاز محمول جديد يرش العقاقير مكان الجروح..

يستخدم الجهاز الجديد وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل"، الهواء وليس الكهرباء، لرش الألياف مباشرة على الجروح، وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الأطباء والممرضات يمكن أن يكونوا قادرين على رش الضمادات المملوءة بالأدوية مباشرة على الجروح.

الجهاز الجديد يقوم ببث ألياف صغيرة لتغطية الجروح والخدوش مع توفير إطلاق دواء متحكم به بمرور الوقت، حيث يساعد الدواء المنسوج في الألياف في تسريع عملية الشفاء والحد من خطر العدوى دون الحاجة إلى تغيير ضمادات الجرح باستمرار.



ضمادة جديدة كهربائية

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يوضح الفريق الطبى أن النظام يمكن أن يساعد في إنقاذ الأرواح في المناطق الريفية حيث لا تتوفر الرعاية الفورية، فبدلاً من استخدام الكهرباء لتوصيل الألياف، يستخدم الجهاز الجديد الهواء لرش الألياف ، على غرار علبة الطلاء بالرش.

"مثل طلاء الرش ، يتم استخدام الجهاز الجديد من خلال توجيه فوهة على السطح المرغوب فيه ، مما تسبب في وضع مجموعة من الألياف على هذا السطح."

يأمل الفريق أن يساعد اكتشافهم الجديد في علاج المرضى في المناطق النائية حيث تكون الرعاية الأولية محدودة أو غير متوفرة، بعد أن أكدوا اختبار أجهزتهم بنجاح على الخنازير.