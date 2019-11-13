شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية ترخص لقاح للإيبولا لأول مرة لمواجهة المرض القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) اليوم إنها رخصت لقاحا لمواجهة مرض الإيبولا لأول مرة ، مشيدةً "بالخطوة الحاسمة" نحو الوصول إليه ونشره في البلدان الأكثر عرضة لخطر تفشي المرض.

وقالت المنظمة فى بيان لها إن إجراء التصريح بلقاح مواجهة الإيبولا يعتبر أسرع عملية تأهيل مسبق للقاح التي أجرتها منظمة الصحة العالمية على الإطلاق" ، موضحة أن "التأهيل المسبق يعني أن اللقاح يستوفي معايير منظمة الصحة العالمية للجودة والسلامة والفعالية".

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار أصدرته المفوضية الأوروبية يوم الاثنين الماضي للسماح بإطلاق اللقاح القابل للحقن ، Ervebo ، الصادر عن المختبر الأمريكي Merck Sharpe و Dohme (MSD) بعد أن أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية الضوء الأخضر في 18 أكتوبر.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جبريسوس": "هذه خطوة تاريخية نحو ضمان وصول الأشخاص الذين يحتاجون إليه بشدة إلى هذا اللقاح المنقذ للحياة، مضيفا : "منذ خمس سنوات ، لم يكن لدينا أي لقاح ولا علاجات للإيبولا، وبفضل اللقاح مؤهل والمعالجات التجريبية ، أصبح الإيبولا الآن قابلاً للوقاية والعلاج".

وأكدت منظمة الصحة العالمية على أن اللقاح الجديد لمواجهة الإيبولا والمعروف باسم "Ervebo " فعال في حماية الأشخاص من فيروس إيبولا، مضيفة أنه يوصى به من قبل فريق الخبراء الاستشاري الإستراتيجي التابع للمنظمة للحصول على اللقاحات كجزء من مجموعة أوسع من أدوات الوقاية من الإيبولا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الجرعات المرخصة لن تكون متاحة إلا في منتصف العام المقبل.