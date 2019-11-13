شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": حقنة شهيرة لمنع الحمل تقى من سرطان عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت دراسة جديدة في المجلة الأمريكية لعلم الأمراض إلى أن خلات ميدروكسي بروجستيرون (MPA) ، وهو العنصر النشط في حقن موانع الحمل الشائعة، "ديبو بروفيرا" التى تستمر لمدة 3 أشهر، كانت فعالة في منع تطور سرطان عنق الرحم في الفئران.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الحقنة خفضت خلايا سرطان عنق الرحم السابقة، وإذا ثبت فعاليتها سريريًا قد تكون نعمة للنساء اللائي لا يستطعن ​​الوصول إلى لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

وأوضح الباحث الرئيسي "سانج-هيوك تشونج"، من مركز المستقبلات النووية وإشارات الخلايا ، بقسم البيولوجيا والكيمياء الحيوية في جامعة هيوستن الأمريكية: "على الرغم من توفر لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري منذ عام 2006 ، إلا أن الإصابة بالأورام العصبية داخل عنق الرحم لم تنخفض ​​بشكل كبير".

Advertisements

ووجد الباحثون أن سرطان عنق الرحم لم يتطور في الفئران التي تتلقى حقن منع الحمل علاوة على ذلك تقلل من حجم الورم إن وجد.

وأضاف الباحثون أن حقن منع الحمل التى تستمر فعاليتها لمدة 3 أشهر تمنع تكاثر الخلايا وتعزيز موت الخلايا السرطانية.

ويعد سرطان عنق الرحم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا وثالثًا بين النساء في جميع أنحاء العالم.