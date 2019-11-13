الأربعاء 13 نوفمبر 2019

دراسة: الكرز يحميك من الزهايمر ويقي من السرطان

يعتبر الكرز من الفواكه اللذيذة المحببة لدى الكثيرين، يتميز بمذاقه الحلو، ويوجد منه نوعان: الكرز الحلو وهو الأكثر شعبية والكرز الحامض.



وبالرغم من أن الحبة منه صغيرة الحجم إلا أنها غنية بالفيتامينات "أ وب وسي" والبيتا كاروتين والنحاس والمنجنيز والمغنسيوم والفسفور وغيرها من العناصر الغذائية.

وكشفت دراسة حديثة أن 250 مللجراماً منه تحتوي على مواد مضادة للأكسدة أكثر من تلك الموجودة في خمس حصص غذائية من البازلاء أو الطماطم أو البطيخ أو الجزر أو الموز.

وعن طعمه الرائع فمن المعروف كلما كان الكرز مائلاً للسواد كان أكثر حلاوة.

ولحفظه ينصح بوضعه في كيس بلاستيك مفتوح، بداخله منديل ورقي لامتصاص الرطوبة على ألا تتجاوز مدة تخزينه في الثلاجة ثلاثة أيام.

للكرز فوائد متعددة أهمها:

1- يقي الجسم من أمراض السرطان.

2- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على نسب كبيرة من البوتاسيوم.

3- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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4- يساعد على التخلص من الصداع النصفي والتهابات المفاصل.

5- يساهم في تحسين الذاكرة لاحتوائه على مادة الانثوسيانين وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.

6- يعمل على إنقاص الوزن؛ إذ يعطي شعوراً بالشبع لفترة أطول، إلى جانب أنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف.

7- يحسّن من عملية الهضم وبالتالي يمنع الإمساك.

8- يطرد السموم من الجسم.

9- يعزز من مناعة الجسم لاحتوائه على إنزيم الميلاتونين.

10- يساعد على إنتاج الأنسولين وبالتالي مفيد لمرضى السكري.

11- يساعد على التخلص من الأرق.

12- يحسّن من نمو الشعر ويقلل من تساقطه.

13- يجعل البشرة نضرة ويقيها من التجاعيد.

14- يعمل الكرز الأحمر كعلاج لحروق البشرة نظراً لتوافر فيتامين "أ" بكثرة.