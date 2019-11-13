مؤشرات على إصابتك قريباً بنوبة غضب هستيرية

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الإصابة بنوبات الغضب العارمة أمر لا يحدث بالصدفة أو بشكل مفاجئ، فنوبات الغضب الهستيرية والتى يصبح خلالها رد فعل الغاضب غير طبيعى ومبالغًا فيه، كان لها فى الأصل تمهيدات كثيرة لم يعيها الغاضب، ما جعله على استعداد أمثل لها بمجرد مروره بموقف حتى وإن كان لا يحتمل كل هذا الغضب.



مؤشرات تدل على اقترابك من المرور بنوبة غضب شديدة أكد الدكتور محمد رمضان، الأخصائى النفسى، أن الغضب أحد أخطر السمات الشخصية لبعض الأشخاص، أما تحوله إلى نوبات هيستيرية فهو يزيد من الوضع سوءًا، وهناك الكثير من المؤشرات التى تمهد دخول الإنسان فى نوبة غضب اضطرابية وهستيرية وعلي الشخص الحذر منها وطلب مساعدة مختص، أو محاولة مساعدة نفسه لعدم المرور بها من خلال استقطاع فترة من الراحة التامة ولو قليلة من كل الضغوط المتراكمة:

- الشعور بالضيق فجأة من جميع الأشخاص ومن العمل ومن أحبائك والمحيطين بك.

- عندما تشعر بالغضب السريع بين الحين والآخر لمواقف لا تتحمل كل هذا الغضب.

- عندما تمعن فى التفكير وتقل فى الحديث.

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- عندما تحب العزلة فجأة، وتحب الاختلاط مع الآخرين فجأة أيضًا.

- عندما تعانى من شعور بالوحدة رغم قرب محبيك منك.

- عندما تعانى من نوبات غضب تجاه أشخاص بعينهم دون سبب واضح.

- عندما تتذكر وتراكم الكثير من الذكريات السيئة وتظل تتذكرها يوميًا.

- عندما تعانى من الشعور بالحزن والغضب الغامر وقت الفرح.

- عندما تتلفظ بألفاظ لا تمت لشخصيتك بصلة، كالشتائم وجمل الغضب الجارحة.