دراسة: الأسماك الغنية بالزيوت تحارب الحساسية

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

خلصت دراسة سويدية إلى أن الأطفال الذين يأكلون أنواعا من الأسماك غنية بالزيوت، هم أقل عرضة للإصابة بحساسية الجيوب الأنفية.



ودرس الباحثون ما يتناوله الأطفال في سن الثامنة، وما إذا كانوا سيصابون بالتهاب في الجيوب الأنفية نتيجة للحساسية أو البرد وهم في سن السادسة عشرة.

واكتشفوا وجود صلة بين التناول المنتظم للأسماك الغنية بالزيوت، مثل السلامون وتراجع احتمالات الإصابة بحساسية الجنوب الأنفية والتهاب المسارات المخاطية داخل الأنف.

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وقالت جيسيكا ماجنوسون، خبيرة التغذية في معهد كارولينسكا في ستوكهولم، التي قادت الدراسة وزملاؤها، في دورية أليرجي آند كلينيكال إميونولجي، إن التهاب الأنف من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا بين الأطفال.

وفي بداية الدراسة أجاب الأطفال والأباء على استبيان تفصيلي عن تناول الأطفال لما يصل إلى 98 نوعا من الطعام والشراب في السويد.

وفيما يتعلق بالأسماك، سئلوا تحديدا عن الأسماك الغنية بالزيوت، مثل السلامون والمكاريل والأخرى قليلة الزيوت مثل التونة. وشملت الدراسة نحو 1590 طفلا.

وربطت الدراسة بين تناول الأسماك الغنية بالزيوت وانخفاض حساسية الجيوب الأنفية بمقدار النصف تقريبا.