صحة ورشاقة

هل يؤثر الفقر في حجم الدماغ؟!

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 13 نوفمبر 2019

اكتشف علماء من جامعة ماديسون الأمريكية، أنه كلما زاد الإنسان فقرا كلما كان حجم المادة السنجابية في دماغه أصغر.

 

أجرى العلماء مسحا ضوئيا لدماغ أكثر من 100 طفل، ينتمون الى عوائل مختلفة الدخل والحالة الأجتماعية. أدهشت نتائج هذه العملية الباحثين، حيث تبين ان الأطفال الذين من عوائل فقيرة يكون حجم المادة السنجابية في دماغهم أصغر مقارنة بحجمها لدى أطفال العوائل الغنية.

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وكان الباحثون قد أعلنوا سابقا ان حالة مناطق الدماغ تكون أكثر وضوحا عند الأطفال. وفق الاحصائيات يكون حجم المادة السنجابية عند الأطفال الذين تتكون  عائلاتهم من اربعة أشخاص ودخلها السنوي أقل من 24 ألف دولار، أقل بنسبة 10 بالمائة مقارنة بحجمها لدى أطفال العوائل الغنية ذي الدخول العالية.

 

يفترض العلماء ان السبب في ذلك هو أن الأطفال الفقراء يحصلون على القليل من المواد الغذائية الضرورية لنمو الدماغ. لذلك ينصح الباحثون ادراج الفقر ضمن المشاكل الطبية.

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