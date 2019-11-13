الأربعاء 13 نوفمبر 2019

دراسة: الوزن الزائد يؤثر بشكل سلبي على صحة الانسان

كشفت دراسة حديثة ان الوزن الزائد يؤثر بشكل سلبي على صحة الانسان ، وخاصة التأثير على الدماغ بطريقة مباشرة .



إذ اعتمدت الدراسة التي نشرتها مجلة "جاما" للأعصاب على مسح أدمغة 150 شخصاً متوسط أعمارهم 60 عاماً، ولديهم زيادة في خطر الإصابة بالزهايمر، لكن لم تظهر عليهم أعراض الخرف.

وأظهرت نتائج الفحوصات أن من لديهم ارتفاع في مقاومة الأنسولين تستخدم أدمغتهم نسبة أقل من السكر في الدم، ويجعلهم ذلك أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر.

Advertisements

يفرز البنكرياس هرمون الأنسولين في مجرى الدم، لكن عندما تحدث مقاومة للهرمون يقوم البنكرياس بإفراز مزيد من الأنسولين لتحريك السكر في الدم، ويؤدي ذلك مع الوقت إلى زيادة مقاومة الجسم للأنسولين.

بحسب الباحث المشارك في الدراسة البروفيسور أوريل ويليت أستاذ التغذية البشرية في جامعة أيوا: "يمكن أن يعطي الأنسولين دفعة قوية لمعالجة السكر في مناطق رئيسية بالدماغ، وإذا لم يكن هناك ما يكفي من الأنسولين للقيام بهذه المهمة يمكن أن تصبح عملية تشكيل الذكريات أكثر صعوبة".

والى ذلك، توصي التقارير الطبية بممارسة الرياضة، والعناية بالنظام الغذائي، وتجنب زيادة الدهون لأنها تضع الناس في دائرة خطر زيادة مقاومة الأنسولين.

وأخيراً، تلعب الخيارات الغذائية دوراً هاماً في تقليل احتمالات التعرض لمشكلة مقاومة الأنسولين، وتعزيز الإحساس بالشبع لضبط الوزن.