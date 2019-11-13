نصائح تجميليّة غير مكلفة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

قد ننفق الكثير من أموالنا على شراء منتجات العناية بالبشرة والذهاب إلى صالونات التجميل، فلماذا لا نوفر كل هذه الأموال ونستبدلها باتباع أنظمة منزلية للعناية ببشرتنا بحيث تكون غير مكلفة على الإطلاق؟



1.الماء

يمكن أن يكون الماء فعال جداً في العناية بالبشرة، مما يجعلك تتخلصين من كل منتجات العناية بالبشرة، كل ما عليك فعله هو شرب 4 لتر من الماء يومياً، وبذلك تغذين بشرتك من الداخل والخارج، فالماء يعمل على توسيع المسام لكي تكون قادرة على طرد الأوساخ والشوائب منها، وبذلك سيخلصك من الرؤوس السوداء على المدى الطويل، ويمكن للماء أيضاً أن يخلصك من مشكلة الحبوب والبثور والجفاف وغيرها من المشكلات، وإذا كنت لا تجدين الوقت الكافي لشرب هذه الكمية من الماء يومياً فيمكنك تقسيم الماء بحيث تقومين بشرب كوبين من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة وكوبين من الماء كل ساعتين.

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2. التفكير بحلول جذرية للمشكلة

عندما نتعرض لمشكلة ما في بشرتنا، نسرع لشراء أحد المنتجات التجميلية لإخفاء هذه المشكلة، ولكن سرعان ما تظهر مرة أخرى، فمثلاً: لحل مشكلة الشعر الأجعد تلجأ الكثيرات منا لشراء منتجات العناية بالشعر الأجعد، ولكن لا يفكرن بحل نهائي للمشكلة، لذا عليك التفكير بسبب المشكلة سواء كان استخدامك الخاطئ لفرشاة الشعر أو تجفيفه بكثرة، كما عليك التفكير جيداً في الحلول التي يمكنها أن تزيد من انسيابية شعرك ومرونته حتى إن كان أجعداً بطبيعته.

3.الحصول على أقصى استفادة من المنتجات الموجودة لديك

إن الحصول على أقصى استفادة من المنتجات الموجودة لديك وسيلة رائعة لتوفير إنفاق المال على منتجات التجميل، فعلى سبيل المثال: نحن جميعاً نملك الفازلين في المنزل، لذلك قد تكونين لست بحاجة إلى كريمات لترطيب المرفقين وكريمات الكعبين وكريمات القدمين، ويمكنك استخدام الفازلين بدلاً من جميع هذه الكريمات، كما يساعد الفازلين على ترطيب الشفاه، إضافة إلى الكثير من الاستخدامات الأخرى التي قد تغنيك عن الكثير من منتجات التجميل الأخرى ذات التكلفة المرتفعة.