شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أصحاب البشرة البيضاء عمرهم اطول من "السوداء" والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 استنتجت دراسة حديثة أن الامريكين من أصحاب البشرة البيضاء يعيشون لفترة أطول من أصحاب البشرة السوداء.

وذكرت الدراسة الى ان الانماط االنوم ربما تكون احد الاسباب ،خلال 2009 بلغ متوسط عمراصحاب البشرة السوداء71، في حين بلغ متوسط عمر اصحاب البشرة البيضاء 76 عاما. Advertisements ويقول أستاذ علم الأوبئة بجامعة إيموري بولاية جورجيا الأمريكية البروفيسور جيمس شيرمان إن النوم يحسن من أداء الجهاز الدورى الدموى ويعطيه الفرصة للانتعاش واستعادة عافيته. وأخيراً، أشارت الدراسة إلى أن عدم النوم لفترة كافية يدمر الصحة، وقد استندت إلى ما كشف عنه المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض العام الماضي، حيث قال إن الأمريكيين من أصحاب البشرة السوداء ينامون لفترات أقل بكثير من أصحاب البشرة البيضاء.

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