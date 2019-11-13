الصحة العالمية: البكتيريا المقاومة للعقاقير تقتل الملايين بحلول 2050

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قد ينجم عنها وفاة ملايين الأشخاص، وقد تكلف أنظمة الرعاية الصحية حول العالم مليارات الدولارات بحلول عام 2050.

حذرت المنظمة، في تقرير صحي جديد من خطورة الأمراض المقاومة للأدوية على صحة البشر حول العالم، ودعا الحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة مقاومة مضادات الميكروبات والتعاون لمنع ملايين حالات الوفاة كل عام.



وتحيي منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الأسبوع العالمي للتوعية بخطورة المضادات الحيوية خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني، لزيادة وعي العالم بمقاومة المضادات الحيوية والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات فيما بين صفوف عامة الجمهور والعاملين الصحيين.

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وكشف الإصدار الأول لمنظمة الصحة العالمية من بيانات ترصد مقاومة المضادات الحيوية، النقاب عن ارتفاع معدلات مقاومتها في عدد من الالتهابات البكتيرية الخطيرة بالبلدان المرتفعة الدخل وتلك منخفضة الدخل على حد سواء.

وأظهر النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات "جلاس" (GLASS)، انتشار مقاومة المضادات الحيوية على نطاق واسع، بين نصف مليون شخص ممن يشتبه في إصابتهم بالتهابات بكتيرية في 22 بلدا.

ومن أكثر أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات المبلغ عنها شيوعا هي: (الإشريكية القولونية، والكيليبيسلا الرئوية، والمكورات العنقودية الذهبية، والعقدية الرئوية، تليها السالمونيلا).

وتبين أن نسبة مقاومة البكتيريا لواحد على الأقل من المضادات الحيوية الأكثر استخداما فيما بين المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالتهابات في مجرى الدم قد تراوحت بشكل كبير جدا بين مختلف البلدان من صفر إلى 82%، فيما تراوحت معدلات مقاومة البنسلين، وهو الدواء المستخدم منذ عقود من الزمن لعلاج الالتهاب الرئوي بجميع أنحاء العالم، بين صفر و51% فيما بين البلدان المبلِّغة عنه.

أما معدلات مقاومة التهابات المسالك البولية الناجمة عن الإشريكية القولونية للسيبروفلوكساسين، وهو مضاد حيوي يشيع استخدامه لعلاج هذه الحالة الصحية، فقد تراوحت بين 8% و65%.