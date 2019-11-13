شكرا لقرائتكم خبر عن حمل الأشياء الثقيلة سبب إصابتك بالانزلاق الغضروفي.. اعرف أكتر عن الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب نسبة كبير من الأشخاص بالانزلاق الغضروفي وهو مشكلة تحدث في الظهر، وهذه المشكلة تتسبب في إصابتك بالعديد من المشاكل كعدم القدرة على المشي، أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وخلال التقرير التالي سنتعرف على أسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفي وذلك وفقا لموقع "webmed".

الانزلاق الغضروفي هو مشكلة يتعرض للإصابة بها فقرات الظهر أي العمود الفقري، وهي تعد مشكلة مؤلمة للغاية، فالشخص المصاب يتعرض لعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي نتيجة لعدم قدرته علي الحركة.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية لزيادة فرص الإصابة بالانزلاق الغضروفي ومنها حمل الأشياء ثقيلة الوزن، وأيضا زيادة الوزن والسمنة تعد من الأسباب التي تزيد فرص الإصابة نتيجة لتحمل العمود الفقري لوزن كبير عليه، كما أن التعرض لحادث قد يتسبب في تعرض للإصابة بالانزلاق الغضروفي.

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ومما لاشك فيه ان الشخص المصاب للانزلاق الغضروفي يشعر بألم شديد يصعب تحمله بشتي الطرق، وذلك الأمر يرجع لضغط الغضروف علي أعصاب الظهر، ويتسبب في ألم شديد في القدمين وعدم القدرة في بعض الأحيان علي تحريكها.

وعلاج الانزلاق الغضروفي يعتمد علي تناول المسكنات، وأيضا بعض الأدوية الخاصة بارتخاء العضلات "باسط العضلات"، وذلك للتقليل من حدة وشدة الألم، وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان للجوء للعمليات الجراحية التي تساعد المريض علي ممارسة الحياته بشكل طبيعي بعدها.