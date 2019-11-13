شكرا لقرائتكم خبر عن أنا مش عارفنى.. اضطراب نزع الشخصية حالة نفسية تجعلك تنفصل عن الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل شعرت يومًا بأنك فجأة خارج نفسك، كما لو كنت تعيش في حلم أو تشاهد نفسك في فيلم؟، هذا الإحساس بأنك غير حقيقي كما لو كنت منفصلًا عن جسمك والعالم من حولك، يمكن أن يكون أمرًا يثير القلق، وهذا يعرف باسم "اضطراب نزع الشخصية"، وفقاً لموقع "Net doctor".

واضطراب نزع الشخصية هو طريقة يستخدمها عقلك للانفصال عن الواقع، عند التعامل مع حالات التوتر الشديد أو الهلع، كما لو أنك ضغط على مفتاح "إيقاف التشغيل" لدماغك.

على الرغم من أنك قد تشعر بالعزلة الشديدة في هذه اللحظات، فإن اضطراب نزع الشخصية هو في الواقع أحد الأعراض الشائعة للقلق.



اضطراب الشخصية

اعراض اضطراب نزع الشخصية

اضطراب نزع الشخصيةهو حالة نفسية شائعة، حيث يقال إنها تؤثر على ما يصل إلى 2 % من الأشخاص فى بريطانيا، حيث يعتقد أن حوالي 1.3 مليون شخص يشعرون بهذه الطريقة في وقت واحد.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نزع الشخصية، فإن الشعور بالانفصال التام عن الواقع أمر شائع.

نتيجة لذلك، يمكن أن تتعارض شخصية الفرد مع الحياة اليومية له، بما في ذلك العلاقات والعمل والأنشطة الاجتماعية.

اضطراب نزع الشخصية هو طريقة تفكيرك في التعامل مع حالات التوتر الشديد.

من المحتمل أنك قد تعاني من اضطراب عدم انتظام الشخصية إذا وجدت نفسك تعاني من أي من الأعراض التالية:

-الشعور كما لو كنت تشاهد نفسك في فيلم.

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-الشعور كما لو كنت قد فقدت إحساسك"بالنفس".

-الشعور كما لو أن العالم من حولك غير واقعي - كما لو كان حلمًا.

-الشعور بالانفصال عن جسمك أو "خارجه".

-لا تعترف بنفسك في المرايا.

-رؤية الأشياء المادية كأشكال سائلة.

-الشعور كما لو كان أحبائهم وأصدقائهم غرباء.



اضطراب نزع الشخصية

التعامل مع اضطراب نزع الشخصية

على الرغم من أن اضطراب نزع الشخصية ليس حالة خطيرة، إلا أنه يمكن أن يكون محزنًا للغاية - مثله مثل نوبات القلق والذعر الذي ينتج عنها.

عادة ما تكون نوبات نزع الشخصية قصيرة ، لكنها تعتبر اضطرابًا إذا تسببت الأعراض في ضائقة كبيرة أو أثرت على قدرتك على العمل بشكل طبيعي.

إذا كنت تواجه أيًا من الأحاسيس الموضحة أعلاه، فمن المهم تحديد موعد مع طبيبك ليقوم بتشخصيك وإحالتك إلى العلاج المناسب، مثل العلاج السلوكي المعرفي.