أغذية تضمن الخصوبة والجمال للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:44 مساءً - الاحتفاظ بالجمال والخصوبة لا يكون مُهماً للمرأة في أي فترة من فترات حياتها مثلما يكون خلال فترة الحمل، ولتحقيق هذا، قد ترتفع احتياجات الحامل من الفواكه والخضراوات وبعض المغذيات إلى الضعف، عن تأثير هذا وخطوات الوصول ترشدنا دكتورة التغذية «هنادي شحتة».... أطعمة تحتاجها بشرة الحامل للماء أهمية أساسية لجميع الوظائف الهضمية والامتصاصية والدورية والإخراجية للحامل، لذا لا بد من تناول 8 أكواب ماء على الأقل، للمحافظة على حرارة الجسم الطبيعية ولتحصل البشرة على كل احتياجاتها من الماء، فتصبح رطبة خالية من الشوائب.

على الحامل أن تصل إلى وزنها المثالي قبل أن تخطط للحمل، وأن تمتنع عن التدخين إن كانت مدخنة، فالتدخين لا يقلل من جمال وخصوبة الحامل فقط، بل يشكل خطراً على الجنين ويزيد خطر الإجهاض. للمحافظة على بشرة صحية وجمال طبيعي للحامل، لا بد من إضافة 300 سعرة حرارية لنظامها الغذائي اليومي. الأطعمة التي توفر هذا هي: كوب ونصف الكوب من الحليب الخالي الدسم، بيضة، ونصف رغيف من الخبز. نضارة البشرة تحتاج إلى 1200 مليجرام من الكالسيوم يومياً، أي ضعف استهلاك الحامل اليومي، وخاصة إذا كانت قبل سن الثلاثين، حيث إنها ما زالت في مرحلة النمو. يتوفر هذا في الألبان المنزوعة الدسم، الخضراوات الورقية، فول الصويا ومنتجاتها، السمسم، السالمون والسردين مع العظام.

هناك دراسات عدة توصلت إلى انخفاض نسبة الخصوبة عند النساء اللاتي يشربن القهوة بكثرة، أكثر من كوبين أو 3 أكواب في اليوم، كما أن قلقهن وتوترهن يزدادان، مما يؤثر بدوره على جمال ونضارة البشرة. البوتاسيوم، أهم عنصر في غذاء الحامل ونضارة البشرة، ونقصه يؤدي إلى الشعور بالعصبية، سرعة الغضب، الانفعال وارتفاع ضغط الدم، مما يؤثر على جمالك. يوجد البوتاسيوم في الأسماك ومنتجات الألبان، البقول واللحوم، ويكثر في البلح، العسل الأبيض والأسود، المشمش والتين.

الحمض الأميني الذي ينتج هرموناً مسؤولاً عن استقرار المزاج ومفيد للقلب، وبتناوله تشعر الحامل بالراحة النفسية والسرور. يوجد في الأرز الكامل، الجبن القريش، اللحوم، الفول السوداني، بروتين الصويا، القصب والتمر. Advertisements تناولي ثلاثاً منها يومياً، سينتابكِ شعوراً من السعادة والحب وستصبحين أكثر ثقة بجمالكِ: كوب من عصير القصب أو العنب.

ملعقة من الفول السوداني.

4 تمرات وموزة.

كوب من عصير الجزر أو تناول جزرتين.

ملعقة صغيرة من العسل مع كوب من الحليب.

ولا تنسي أوراق الخس، فهي من المواد المهدئة التي تضفي على البشرة جمالاً. نضارة البشرة من صور جمال الحامل، لذا تناولي الأسماك الدهنية، السالمون، الماكريل، الرنجة، فهي غنية بالأحماض الدهنية وأوميجا3، لتحافظي على صحة بشرتك وملمسها المرن الرطب، ولتصبح أقل حساسية لأشعة الشمس الضارة. البروكلي غني بالألياف وفيتامين C وحمض الفوليك الذي يحمي خلايا الجسم من الإصابة ويساعد على تجديد البشرة، كذلك البابايا، حين يتم وضعها على شكل عجينة على الجلد تساعد أنزيماتها على تكسير خلايا الجلد الميتة. الأفوكادو: به مركبات تحمي البشرة من أضرار الشمس، وبه العديد من الدهون الصحية التي تحافظ على نعومة الجلد ومرونته، كما أنه غنى بفيتامين ج الذي تحتاجه البشرة لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين الهيكلي للبشرة. البطاطا الحلوة: مصدر للبيتا كاروبين التي تستعمل كواق طبيعي للشمس، كما تحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على تكوين الدم الضروري لتجدد الخلايا في الجسم، وفي البشرة بشكل خاص.

البشرة تعكس الحالة الصحية للحامل ونضارتها عنوان جمالها، لذا اهتمي بالخضراوات والفواكه الصفراء اللون والخضراوات الداكنة الخضرة، وذلك للحصول على فيتامين A وفيتامين C.

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