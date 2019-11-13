متى أسمع نبض الجنين؟ وهل من أغذية لتقوية نبضه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:44 مساءً - نبض الجنين، هو الصوت الحُلم الذي تتوق كل امرأة لسماعه لتطمئن على جنينها وصحتها في مشوار حملها، لكن هناك حالات تتأخر فيها إمكانية سماع نبض الجنين... أحياناً كثيرة، قد تحتاج الحامل لنوعية خاصة من الأغذية لتقوية نبض الجنين وسماع صوته بوضوح. الدكتور «بهاء حماد» استشاري طب النساء والتوليد يوضح لك التالي... نبض الجنين سماع نبض الجنين من المؤشرات المهمة التي يجب مراقبتها للاطمئنان على وضع الجنين وتطوره، وضمان عدم وجود أي خلل يستدعي القلق. هذه المؤشرات تستمر مع تقدم مراحل الحمل ويمكن مراقبتها باستخدام جهاز السونار، ثم بسماعة الطبيب الخاصة بعد مرور الأسبوع العشرين من الحمل.

عدم القدرة على سماع نبض الجنين، يعني وجود مشكلة حتمية لدى الجنين، قد تؤدي لحدوث إجهاض.

تستطيع الحامل سماع نبض جنينها في الأسبوع السادسن حيث يصبح معدله 80 نبضة في الدقيقة، ثم 175 نبضة، لتتناقص حتى تصل إلى 160 نبضة. أغذية تقوي نبض الجنين نعم الأغذية السليمة تلعب دوراً في نمو قلب الجنين. تحتاج الحامل للكثير من المواد الغذائية الأساسية لتكوين أنسجة قلب الجنين، بالمقابل عليها تجنب بعض الأطعمة التي تعيق تطور قلبه.

لا بد للحامل من اتباع نظام غذائي متوازن غني بالحبوب الكاملة، الخضراوات الورقية والبروتينات الخالية من الدهون، مع الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد والمواد المعدنية، مثل الكالسيوم، الفسفور، النحاس والثيامين. يوجد الكالسيوم في منتجات الألبان، وينصح بتناول ما لا يقل عن 1000مجم من الكالسيوم يومياً. إذا لم يوفر غذاؤك هذا الكم، تناولي مكملات غذائية تحتوي على الكالسيوم.

الفسفور، ويوجد في اللبن. ينصح بتناول ما لا يقل عن 700 مجم من الفسفور يومياً، كذلك النحاس، يوجد في الكاجو، الفاصوليا، الكبد البقري، والفطر. ينصح بتناول ما لا يقل عن مجم منه يومياً. Advertisements الثيامين، يوجد في البازلاء، الشوفان ومعظم منتجات اللحوم. ينصح بتناول ما لا يقل عن 1.4 ملجم يومياً، ولا مانع من إدخال الفول والمكسرات، الحبوب الكاملة، الخضراوات، الفاكهة وأحماض الأوميجا3 الموجودة في السلمون والتونة. أغذية تعيق نمو قلب الجنين مثل تناول الكافيين، الصوديوم الزائد في الطعام، وكذلك كمية الكولسترول الزائدة. لذا عليك بتقليل الدهون غير الصحية في طعامك للحفاظ على قلب الجنين، ولينمو ويتطور. تستطيعين الاستماع إلى نبضاته قوية وغير مترددة.

تجنبي بعض أنواع الأطعمة التي تؤثر على ثبات الحمل، مثل الكبدة والبيض النيء، الأصداف الدسمة، فهي تحتوي على أنواع خطيرة من البكتيريا التي تسبب الإجهاض. لماذا يتأخر النبض؟ النبض، طبياً، لا يظهر إلا في الأسبوع السادس من عمر الجنين، قد يتأخر بسبب تاريخ الحمل غير الدقيق، عدم اكتمال نمو الجنين أو لموت الجنين، أو عدم وجود نبض له. هنا ينصح الطبيب بإجهاضه، لكن دون تسرع ومراجعة أكثر من طبيب.

يتأخر ظهور النبض لصغر حجم الجنين، وعدم معرفة عمره الحقيقي، وفي بعض الحالات يكون الرحم مقلوباً أو بعيداً إلى الداخل ولا يظهر النبض إلا بالفحص، أو لتوقف النبض بعد أن بدأ. يستخدم الطبيب جهاز الموجات ما فوق الصوتية المهبلي للكشف. إصابة المرأة بالعدوى والأمراض في بداية حملها، مثل البكتيريا، الفيروسات، الحصبة الألمانية، أو إصابتها بسكري الحمل أو ارتفاع ضغط الدم، أمراض الكلى.

كما أن الوزن الزائد يتسبب للحامل بصعوبة سماع نبض الجنين، هنا يتم إدخال أداة تخطيط خاصة داخل المهبل للوصول إلى الرحم بشكل مباشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متى أسمع نبض الجنين؟ وهل من أغذية لتقوية نبضه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.