شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أعراض الإصابة بضربة الشمس؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

تزامناً مع ارتفاع درجات حرارة الجو في فصل الصيف، خاصة هذا العام حيث أكد المتخصصون أننا سنشهد صيفا حارا قياسيا، تكثر الإصابة بالأمراض التي تتفاوت درجة خطورتها، ولكن تبقى أخطرها ضربات الشمس، والتي قد تصل إلى حد الوفاة في أقصى حالاتها.



ما هي ضربة الشمس؟

ضربة الشمس حالة نادرة ولكنها خطيرة يُمكن أن تحدث لأي شخص في طقس حار ورطب لفترات طويلة، حيث يفشل العرق في تبريد الجسم بسبب توقف مراكز تنظيم الحرارة بالمخ، مما يؤدي لرفع درجة حرارة الجسم مع ما يؤدي في النهاية إلى التعرض لضربة الشمس.

أعراض الإصابة بضربة الشمس:

- الصداع النابض.

- الدوخة والدوار.

- قله العرق بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة.

- ارتفاع حرارة الجسم وجفاف البشرة واحمرارها.

- ضعف وتشنج في العضلات.

- القيء والغثيان والإغماء.

- تسارع ضربات القلب.

- صعوبة في البلع والتنفس.

- اضطرابات السلوكية.

علاج ضربة الشمس والوقاية

لا يوجد علاج مُحدد لضربة الشمس، وإنما علاج للأعراض، فيشمل العلاج تناول المسكنات مع الإكثار من تناول السوائل ولكن يمكن الوقاية منها وتجنبها بشكل تام عن طريق ..

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1- نقل المصاب لمكان أقل حرارة قدر المستطاع.

2- نزع ملابس المصاب وإرقاده على ظهره مع رفع رأسه وكتفيه قليلاً.

3- إذا كان المصاب في وعيه فيجب إعطاءه ماء أو مشروباً مثلجاً لشربه، مع ضرورة تجنب المشروبات الساخنة أو المنبهة، أما إذا كان فاقداً للوعي فيجب أن يرش على جسمه ماء بارد أو يتم مسح جسمه بقطن به ماء بارد، ثم يعرض الجسم لمروحة أو تيار هواء حتى يتبخر الماء بسرعة.

4- يجب نقل المصاب للمستشفى فوراً، مع مراعاة استمرار استعمال وسائل التبريد أثناء النقل.

لمن لم يتعرض لضربة شمس بعد ..

1 – احرص على ارتداء ملابس خفيفة ذات ألوان فاتحه لتعكس الحرارة وقبعة كبيرة لتحجب الشمس.

2– استخدم واقي للشمس إذا أمكن.

3 – الإكثار من شرب السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف.

4 – محاولة تأخير مواعيد التمارين في الخارج أو تغيرها للصباح الباكر بعيداً عن حرارة الشمس.

5 – عدم التعرض لأشعة الشمس لاسيما عند الظهيرة.

6 – استعمال مظلة شمسية.

7 – تناول وجبات طعام صحية.

8 – المحافظة على نظافة البشرة والابتعاد عن استعمال الزيوت والكريمات.

9 – يفضل تناول عصائر الليمون والبرتقال التي تزيد من الوقاية من الشمس.

10 – عدم بذل أي مجهود كبير أسفل أشعة الشمس الحارقة.