شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث بسبب قلة النوم؟ والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الليالي التي تمضيها بلا نوم لا تؤثر فقط على ذاكرتك في اليوم التالي، بل تستطيع أن ترفع من احتمال تعرضك لمرض الالزاهايمر!

يرى الباحثون، بحسب ما نقل موقع ديلي ميل ، أن الليالي التي تفتقر فيها للنوم تساعد على تكون نوع من البروتين في الدماغ، يؤثر فيما بعد على تعرض الانسان للالزاهايمر .

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