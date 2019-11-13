الصين تسجل حالتي إصابة بالطاعون الرئوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصينية تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الرئوي في العاصمة الصينية بكين.
وذكرت السلطات، في بيان، الأربعاء، أن المؤسسة الطبية في حي "تشاويانج" ببكين قامت بتشخيص حالة مريضين من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين بأنهما مصابان بالطاعون الرئوي، مشيرة إلى أن المريضين يتلقيان حاليا العلاج المناسب في المؤسسة الطبية، وتم اتخاذ تدابير الوقاية والسيطرة على الأمراض ذات الصلة.
وتصنف الكوليرا والطاعون أمراضا معدية من الفئة "إيه"، وهي أخطر تصنيف في قانون الصين بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها.
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