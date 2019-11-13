شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مواد جديدة قد تكسر المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون فئة جديدة واعدة من المكونات الفعالة ضد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وأوضح الباحثون وفقا لتقرير موقع " sciencedaily" أن المركبات الجديدة تستهدف إنزيمًا خاصًا لا يظهر إلا في البكتيريا بشكل محدد ولم يكن في السابق هدفًا للمضادات الحيوية الأخرى، وهذا هو السبب في أن البكتيريا لم تتطور بعد أي مقاومة لها.

سواء كانت المكورات العنقودية أو الجراثيم الشرسة، تعد البكتيريا المقاومة مشكلةعالمية الآن للأطباء والمرضى في جميع أنحاء العالم، فقبل بضعة أسابيع فقط ، فقد أعلنت العديد من شركات الأدوية الكبرى أيضًا أنها تعمل على تقليص أعمال البحث الخاصة بها بشأن المضادات الحيوية الجديدة وذلك لعلاج الأمراض المعدية بشكل موثوق على المدى الطويل .

Advertisements

وطور العلماء مكونات نشطة جديدة تهاجم أنزيمًا خاصًا لا يظهر إلا في هذا الشكل في البكتيريا المسببة للأمراض يسمى "بِيروفات كيناز" وهى عملية تلعب دورا هاما في عمليات التمثيل الغذائي.

وإذا تم عرقلة عملية التمثيل الغذائي للبكتيريا ففي النهاية تكون غير ضارة، حيث تؤثر المواد الجديدة فقط على الإنزيم الجرثومي وبالتالي على البكتيريا، ويمكن لهذا الهيكل الجديد المستهدف استخدامه لكسر المقاومة الحالية للمضادات الحيوية ".

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أنه لا يزال يتعين على المكونات المكتشفة الخضوع للعديد من الاختبارات الأخرى قبل أن يتم اختبارها في تجارب سريرية واسعة النطاق على البشر.