شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التأمل يساعد على تفادى ارتكاب الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية أمريكية نشرت نتائجها فى مجلة "العلوم الدماغية" أن ممارسة جلسات التأمل بين الحين والآخر تساعد الإنسان على أن يصبح أقل عرضة لارتكاب الأخطاء.

وقال "جيف لين"، أستاذ علم النفس فى جامعة "ميتشيجان" الأمريكية إنه من المدهش أننا تمكنا من رؤية كيف يمكن لجلسة واحدة من التأمل الموجه أن تحدث تغييرات فى نشاط الدماغ، وجعل الإنسان ينتبه لداخله فى عقله وجسده ومراجعة نفسه والتعلم من الأخطاء وعدم تكرارها".

وأوضح أن التأمل الذى يساعد الإنسان على تجنب الوقوع فى الأخطاء.