شكرا لقرائتكم خبر عن 5 استخدامات لقشر البيض والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 يعود البيض بالمنفعة على صحّة الانسان لما يحتويه من مواد غذائيّة. لقشر البيض أيضاً فوائد عدّة. اليكم أهمّها.

1. تخفيف الحكّة انقع قشر البيض في الخلّ لبضعة أيّام ثمّ ضعها على المنطقة التّي تشعرك بالحكّة. 2. التّنظيف والتّبييض اطحن قشر البيض واخلطه مع مسحوق الغسيل لإزالة البقع الصّعبة عن الثّياب. يمكنك أيضا إستخدامها لتنظيف الأواني وتبييضها. Advertisements 3. تحسين طعم القهوة اخلط القشر المطحون مع القهوة لتخفيف طعمها المرّ. 4. الزّراعة ضع قشر البيض حول مزروعاتك للإبعاد الحلزون. إستخدم القشر المطحون لزيادة المغذّيات في التّربة قبل زرع البندورة. 5. التّغذية ضع قشر البيض في الفرن لمدّة 10 دقائق على 180 درجة. حين يبرد القشر اطحنه وزد ملعقة منه على الحساء أو المشروبات لزيادة نسبة الكالسيوم في جسمك. يمكن استخدام المسحوق لمدّة شهر.

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