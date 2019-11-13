تعرف على الفوائد الصحية للنعناع

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

يضفي النعناع على العديد من الأطباق نكهة شهية، كما يمكن إعداد مشروب منعش منه، بالإضافة إلى فوائده الصحية.



أوضح مركز استعلامات المستهلك الألماني (aid) أن النعناع يتميز بمفعول علاجي، وذلك بفضل احتوائه على الزيوت الطيّارة، لاسيما السينيول والمنثول، والتي تساعد على التخلص من التشنجات وتحارب أيضاً الصداع واضطرابات عملية الهضم.

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وعلى الرغم من فوائده الصحية، إلا أن المركز حذر من الإفراط في تناول النعناع نظراً لأن تناول كمية زائد من المنثول قد يُلحق ضرراً بغشاء المعدة. لذا يوصي المركز بعدم تناول أكثر من 3 أكواب من النعناع الفلفلي يومياً.

وتُضفي أوراق النعناع الطازجة مذاقاً شهياً على بعض الأطعمة، مثل السلاطة والخضراوات والضأن والبطاطس والحلوى المصنعة من منتجات الألبان.

وأوضح المركز أنه ينبغي ألا يتم طهي أوراق النعناع الطازجة مع الطعام كي لا تفقد نكهتها المميزة، وإنما ينبغي إضافتها إليه بعض الطهي. وعلى النقيض من ذلك، يحتفظ النعناع المجفف بنكهته حتى عند الطهي.