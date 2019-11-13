الأربعاء 13 نوفمبر 2019

كشف الموقع الطبي الأمريكي “Health”، عن سبع فوائد مذهلة لقشر الموز، وتشمل، تبييض الأسنان، اذ يمكنك فعلها عن طريق فرك الأسنان بقشر الموز.



القضاء على الحبوب والبثور بالوجه، حيث يعتبر قشر الموز من أقوى العلاجات الطبيعية التي تعتني بالبشرة، حيث إن وضع قشر الموز على الأماكن التي تظهر بها الحبوب والبثور، يقضى عليها إضافة إلى منعها من الظهور مرة أخرى.

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ويفيد في معالجة التجاعيد، فهو علاج ممتاز للبشرة، حيث إنه يغذى الجلد، وبالتالي يعالج تجاعيد الجلد، ويقلل من مخاطر ظهور شيخوخة الجلد.

وهو علاج فعال للصدفية، أثبتت العديد من الدراسات أن قشر الموز له فاعلية كبيرة في علاج الصدفية، ويمكن استخدامه في التنظيف لأن قشر الموز يحتوي على خصائص رهيبة ومذهلة للتنظيف، حيث يمكن استخدامه في تنظيف الأحذية والأثاث والفضة والأحجار الكريم.