نيمار يصر على العودة إلى برشلونة

قالت تقارير صحفية إن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني السابق، لم يتنازل عن حلمه بالعودة إلى كامب نو، بل إنه أعرب عن رغبته في ذلك صراحة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير لها، "أن نيمار يصر على العودة للبارسا، وأنه بالفعل أخبر زملاءه السابقين وأصدقاءه في كامب نو بأنه يأمل أن ينجح الصيف المقبل في تحقيق حلمه بارتداء قميص البلوجرانا من جديد.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 للانتقال إلى باريس، الذي قامت إدارته بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده المقدر وقتها بـ222 مليون يورو، لتبقى الصفقة هي الأغلى في تاريخ اللعبة حتى اللحظة.

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إلا أن غياب التنافسية عن الدوري الفرنسي قد دعا نيمار للتفكير في العودة للبارسا، وهو الانتقال الذي كان على وشك الحدوث الصيف الماضي، لكن المغالاة المالية للباريسيين وعدم قدرة النادي الكتالوني على الدفع عطلا الصفقة، بالإضافة لرفض باريس الصفقات التبادلية.

ويأمل نيمار في استعادة عافيته البدنية سريعاً من أجل أن يلحق بمواجهة ريال مدريد في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الحالي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في موقعة ستكون مثالية لاستعراض مهاراته وإمكانياته الفنية.

وعلى الرغم من رغبته في ترك باريس، فإن النجم البرازيلي يأمل في استعادة علاقته بجماهير النادي الفرنسي التي شوهتها رغبته الصريحة في الرحيل عن النادي.

يذكر أن عقد مهاجم سانتوس البرازيلي السابق مع باريس ينتهي في صيف 2022 ولا يحتوي على أي شروط جزائية.