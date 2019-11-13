غلام يستعد لترك مكانه في نابولي لحساب جزائري جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخطّط نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع الموهبة الجزائري ريان آيت نوري، موهبة أنجيه الفرنسي، في الميركاتو الشتوي القادم، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفيّة إيطاليّة.

وكشف موقع "كالتشيو نابولي 24"، المتخصّص في متابعة أخبار نادي الجنوب الإيطالي، أن نوري يتواجد على رأس قائمة اللاعبين المرشّحين لخلافة غلام في مركز الظهير الأيسر في الفترة القادمة.





وبات رحيل لاعب سانت إيتيان الفرنسي الأسبق عن "البارتينوباي" مسألة وقت، خاصة بعد سوء التفاهم الذي حصل له مؤخّرا مع مدرّبه أنشيلوتي، والذي جعله لا يظهر في المباريات الـ7 الأخيرة لفريقه في مسابقتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وكان داريو ماركولين، لاعب الوسط السابق لنابولي، كشف في تصريحات له للقناة التلفزيونية الإيطالية رقم 21 عن حصول مناوشة كلاميّة حادة تبادل فيها الطرفان الشتائم، وهو ما جعل العلاقة بينهما تشهد توتراً كبيراً.

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ويسعى بطل إيطاليا في مناسبتين للتخلّص من ظهيره الجزائري في فترة الانتقالات الشتويّة، خاصة وأنه يحصل عل راتب سنوي مرتفع للغاية (7 ملايين يورو) ولا يتماشى مع مستوياته الحالية.

ويأتي ترشيح ريان آيت نوري لخلافة فوزي غلام في مركز الظهير الأيسر، على خلفيّة ظهوره اللافت مع نادي أنجيه الفرنسي.

وقدّم اللاعب مستويات قويّة خلال النسخة الحالية من الدوري الفرنسي، وهو ما جعله محلّ إشادة من قبل العديد من الملاحظين.

ويجدر التذكير بأن وكيله البرتغالي خورخي مينديز، عقد، مؤخرا، جلسة عمل مع مسؤولي أنجيه للنظر في إمكانيّة مغادرته للفريق في فترة الانتقالات الشتويّة.

وتبلغ قيمة السوقية الحالية في موقع "ترانسفير ماركت" مبلغ 6 ملايين يورو، ولو أن قيمته الحقيقية تفوق ذلك بكثير.