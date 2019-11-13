جانين آنيز تعلن نفسها رئيسة انتقالية لبوليفيا بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية

أعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي جانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد خلال انعقاد جلسة للكونغرس لم يكتمل فيها النصاب القانوني. وتم استدعاء النواب الى جلسة للمصادقة على استقالة الرئيس ايفو موراليس وتأكيد تعيين آنيز البالغة 52 عاما رئيسة انتقالية. وآنيز مخولة وفق دستور بوليفيا لتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس الذين استقالوا جميعا مع موراليس. وأحدثت الاستقالات الجماعية فراغا في السلطة بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية والعنيفة التي تلت انتخاب موراليس لولاية رئاسية رابعة. Advertisements قد يهمك ايضاً: نانسي بيلوسي تنتقد دونالد ترامب لأنه أبلغ روسيا بعملية "البغدادي" قبل الكونغرس رئيس الكونغرس تنتقد تصرف وزير العدل بشأن "مكالمة ترامب"

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