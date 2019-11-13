تمرين بسيط مدته لا تتخطى 40 دقيقة يعالج مشاكل الذاكرة

تنسيك أشياء ومحادثاتك ووعودك، يسبب للمرء أزمات عديدة، ويلجأ البعض إلى العقاقير الجينية والكيميائية، وهو ما يجعل الأمر عرضة لمخاطر أكبر، حيث نشرت دورية "كليفلاند كلنيك" الأمريكية العملية، دراسة حديثة، بشأن علاج ضعف الإدراك الخفيف، الذي يسبب حالة النسيان وفقدان الذاكرة الجزئي، وأشارت إلى أن تمرين بسيط مدته لا تتخطى 40 دقيقة يمكنه علاج تلك الأزمة.

وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون في الأكاديمية الأميركية لعلم الأعصاب، أن تمرين القفز مع شد الأطراف، مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل عصبية، خاصة وأنها تساعد على الحفاظ على وظائف العقل "حادة للغاية".

وينصح الأطباء بممارسة ذلك التمرين البسيط من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا، وبمدة لا تتخطى الـ40 دقيقة.

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ويعالج هذا التمرين جميع أعراض انخفاض الذاكرة ومهارات التفكير، ومشاكل تذكر المواعيد، وصعوبة تذكر بعض المحادثات من دون اللجوء إلى تدوين ملاحظات وما إلى ذلك من أمور.

وقد يكون هذا التمرين مفيدا للغاية من تزيد أعمارهم عن 55 عاما، خاصة وأنه لا يتطلب مجهودا بدنيا كبيرا.

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