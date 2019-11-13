شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية بمرض السكر..اعرف كيف يختلف تأثير المرض على الرجال والنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبرمرض السكر من الأمراض المزمنة، التى لا يوجد علاج نهائى لها وكل المحاولات العلاجية التي يقوم بها المعالجون تكون للسيطرة على منع ارتفاع مستويات سكر الدم وتعمل كيفية التعايش معه.

وفى شهر التوعية بمرض السكر يجب النتبيه على اختلاف تأثيرالمرض فى الرجال والنساء، على الرغم أن المرض والأعراض والعناية متماثلين لكل من الرجال والنساء، إلا أن الطريقة التي يتأثر بها الجسم مختلفة لكليهما.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للسكري في جميع أنحاء العالم في 14 نوفمبر من أجل التوعية بمخاطربالمرض وعدم الاستهانة بمخاطره، وكيفية تغييرنمط الحياة للتماشى معه وذلك وفقا لتقريرالمنشور بموقع "thehealthsite".

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تأثير مرض السكري على الرجال والنساء

بالتأكيد حسب جميع الدراسات أن العدد الأكبرللإصابة بمرض السكرهم الرجال، ولكن النساء يواجهن أوقاتًا صعبة مع مرض السكر أيضا، فتشير هذه الدراسات إلى أن الرجال المصابين بالسكري يعيشون لمدة 7.5 سنوات أقل من أولئك الذين لا يعانون من مرض السكري.

وعلى الرغم أن النساء يعشن حياة أطول من الرجال لأن معدل الإصابة بأمراض القلب لديهن، ولكن يعانين من حالة أسوأ، حيث يزيد خطرالإصابة بأمراض القلب عند النساء المصابات بالسكري بنحو 6 مرات، وقد يكون السبب في ذلك هوأنهن يعانين من مشاكل أكثرمثل السمنة، ومراقبة أقل لسكر الدم وارتفاع ضغط الدم مقارنة بالرجال.

خطرالإصابة بأمراض الكلى أيضا أكبرلدى النساء المصابات بداء السكري عن الرجال، حيث يوضح الخبراء أنه إذا تم التخلص من عامل السكري، فإن أمراض الكلى تؤثرعلى الرجال أكثرمن النساء.