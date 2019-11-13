شكرا لقرائتكم خبر عن مما يتكون جهازك المناعى وسيلة الدفاع الآلى بجسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظام المناعة هو جهاز الدفاع الآلى لجسم الإنسان بدونه تكون أجسامنا مفتوحة للهجوم من البكتيريا والفيروسات والطفيليات وأكثر من ذلك، فالجهاز المناعي لدينا هو الذي يبقينا في صحة جيدة ونحن نتجول في بحر من مسببات الأمراض.

هذه الشبكة الواسعة من الخلايا والأنسجة تبحث باستمرار عن الغزاة، وبمجرد اكتشاف عدو يتم شن هجوم عليها للفتك بها، وفقا لما أكده موقع " medicalnewstoday"، ينتشر الجهاز المناعي في جميع أنحاء الجسم ويشتمل على أنواع كثيرة من الخلايا والأعضاء والبروتينات والأنسجة.

بعض الشخصيات الرئيسية في الجهاز المناعي هى:

خلايا الدم البيضاء

تسمى خلايا الدم البيضاء أيضا الكريات البيض أنها تدور في الجسم في الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية الموازية للأوردة والشرايين.

خلايا الدم البيضاء في عمل دائم وتبحث عن مسببات الأمراض عندما يعثرون على هدف يبدأون في الضرب وإرسال الإشارات إلى أنواع الخلايا الأخرى لفعل الشيء نفسه.

يتم تخزين خلايا الدم البيضاء لدينا في أماكن مختلفة في الجسم ، والتي يشار إليها باسم الأعضاء اللمفاوية وتشمل هذه ما يلي:

الغدة الصعترية: غدة بين الرئتين وتحت الرقبة.

الطحال: عضو يقوم بترشيح الدم ويوجد في الجزء العلوي الأيسر من البطن.

نخاع العظام: الموجود في وسط العظام ، كما أنه ينتج خلايا الدم الحمراء.

Advertisements

الغدد الليمفاوية: غدد صغيرة متمركزة في جميع أنحاء الجسم ، مرتبطة بالأوعية اللمفاوية.

هناك نوعان رئيسيان من الكريات البيض:

1. البالعات

هذه الخلايا تحيط وتمتص مسببات الأمراض وتحطيمها

2. الخلايا الليمفاوية

تساعد الخلايا اللمفاوية الجسم على تذكر الغزاة السابقين والتعرف عليهم إذا عادوا للهجوم مرة أخرى، تبدأ الخلايا اللمفاوية حياتها في نخاع العظم يبقى البعض في النخاع ويتطور إلى الخلايا اللمفاوية البائية والبعض الآخر يتجه إلى الغدة الصعترية ويصبح الخلايا اللمفاوية التائية (الخلايا التائية) لهذين النوعين من الخلايا أدوار مختلفة:

الخلايا الليمفاوية ب : تنتج الأجسام المضادة وتساعد على تنبيه الخلايا الليمفاوية التائية.

الخلايا اللمفاوية التائية : إنها تدمر الخلايا المشوهة في الجسم وتساعد على تنبيه خلايا الدم البيضاء الأخرى.