أسباب الإجهاد البدني وأعراضه وكيفية التخلص منه

الإجهاد البدني يحدث نتيجة تعرض الإنسان للضغوط الحياتية أو الإصابة بأحد الأمراض العضوية، ويتسبب الإجهاد البدني والشعور بالإرهاق في إعاقة الإنسان عن أداء أعماله اليومية بكفاءة عالية، وقد يؤثر على صحته بالسلب ما يجعله عرضة إلى كثير من الأمراض، وفيما يلي نتعرف على أسباب الإجهاد البدني وأعراضه، وأيضا طرق التخلص من الإجهاد البدني.





أسباب الإجهاد البدني:

1. النظام الغذائي الخاطئ

يعد تناول الغذاء بطريقة خاطئة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالإجهاد البدني، حيث إنه يؤثر على الحالة الصحية نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية ما يتسبب في التعرض إلى الإجهاد والتعب والإرهاق بشكل سريع، ولهذا نلاحظ أن من يتبعون نظام رجيم قاسٍ يبدو عليهم علامات التعب والإجهاد بشكل واضح.

2. اضطرابات النوم

اضطرابات النوم وقلة عدد ساعات النوم يوميا يؤثر على جسم الإنسان ما يصيبه بالإجهاد والتعب، والجدير بالذكر أن معدل النوم الطبيعي خلال اليوم يجب أن يتخطى 7 ساعات، وهذا حفاظا على صحة الإنسان بالإضافة إلى أن اضطرابات النوم تؤثر بشكل سلبي على أداء الأعمال اليومية، وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

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3. فقر الدم

الإصابة بفقر الدم من الأسباب القوية التي تصيب الإنسان بالإجهاد والتعب، ولهذا يجب الحرص على إجراء فحص دوري للتأكد من عدم الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، والذي يحدث نتيجة نقص الحديد في الجسم وفيتامين ب12.

4. الغدة الدرقية

إصابة الغدة الدرقية بالخلل تجعل الإنسان يشعر بالتعب والإجهاد والإرهاق بشكل سريع، وهذا سواء كانت الغدة الدرقية تعاني من القصور أو الفرط في نشاطها.

5. أمراض القلب

تعد أمراض القلب من أكثر الأمراض التي تتسبب في الشعور بالإجهاد بشكل كبير حيث إن الإنسان يواجه كثيرا من الأعراض مثل الصعوبة في التنفس والألم الذي يصيب القلب ومنطقة الصدر، ما يجعل المريض غير قادر على ممارسة حياته بالشكل الطبيعي، ويتعرض إلى الإجهاد البدني بشكل مستمر.

6. الإصابة بالاكتئاب

يعد الاكتئاب من الأمراض النفسية الشديدة والتي تؤثر على حياة الإنسان بشكل كامل، ويتعرض الإنسان إلى الإجهاد بشكل سريع مع التعب والإرهاق والرغبة في النوم بشكل دائم.





أعراض الإجهاد البدني:

الإصابة بالأرق واضطرابات النوم.

صعوبة التركيز وتشتت الذهن.

الخمول والكسل طوال اليوم.

سرعة دقات القلب والشعور بالغضب.

الشعور بالصداع والدوخة مع الشعور بالثقل في الكتفين واليدين.

الضعف العام.

الإصابة ببعض مشكلات الجهاز الهضمي ومنها التقيؤ والشعور بالغثيان.

كيفية التخلص من الإجهاد البدني: