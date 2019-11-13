شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن مرض انفصام الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصام الشخصية أو مرض الفصام هو من الأمراض النفسية التي يصاب بها البعض، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي كل ما يخص هذا المرض وفقا لموقع " medicalnewstoday و schizophrenia".

ما هو مرض انفصام الشخصية؟

انفصام الشخصية هو مرض نفسي يصاب به البعض نتيجة للتعرض لاضطراب عقلي يظهر في سن البلوغ أو قرب انتهاء مرحلة المراهقة، وتعد الفتيات الأكثر عرضة للإصابة به.



ما هو مرض انفصام الشخصية

ما هي أعراض انفصام الشخصية؟

هناك العديد من الأعراض الخاصة بانفصام الشخصية، وهذه الأعراض يجب التعرف عليها لتجنب تفاقم المرض، ومنها:

-يتعرض المصاب لحالات من الهلوسة.

-الأوهام والهلوسة، أي يشعر الشخص بالاضطهاد، أو أن الآخرين يجبرونه ويتحكمون في حياته، كما يسمعون بعض الأصوات التخيلية.

-غياب تعبيرات الوجه.

-فقدان الأمل.

- قلة الحماس.

- قلة التركيز.

الأوهام:

-قلة الإحساس لحالات الحزن أو الفرح.

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-يعتمدون على الآخرين وذلك يرجع إلى اقتناعهم بعدم قدرتهم على تحمل المسئولية.



ما هي أعراض انفصام الشخصية

ما أسباب الإصابة بانفصام الشخصية؟

تلعب الوراثة دورا كبيرا في الإصابة بانفصام الشخصية، كما تلعب الضغوط النفسية والعصبية أي البيئة المحيطة بالشخص دور كبير أيضا، وقد يتعرض الشخص لخلل في كيمياء المخ يزيد من فرص الإصابة.



ما أسباب الإصابة بانفصام الشخصية

كما أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة إلي أن الإصابة بانفصام الشخصية يعد من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة نتيجة لتعاطي المخدرات.

كيف يتم تشخيص انفصام الشخصية؟

هناك بعض الاختبارات التي ينصح الشخص القيام بها، ومنها:

-تحليل صورة الدم الكاملة.

-إجراء أشعة على المخ للتعرف إذا كان الشخص يعاني من وجود أورام أو مشاكل في المخ أم لا.



كيف يتم تشخيص انفصام الشخصية

-التقييم النفسي هذا الأمر يقوم به الطبيب النفسي ويتم تقيم حالة الشخص بعد طرح بعض الأسئلة لتقيم ادراكه وأفكاره.

ما هو علاج انفصام الشخصية؟

علاج انفصام الشخصية يعتمد علي تناول بعض الأدوية التي تساهم بشكل كبير في السيطرة علي الأعراض وتجنب تعرض الشخص لأي مضاعفات، وأيضا الاستشارات النفسية لها دور كبير.