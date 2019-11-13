دراسة: حبوب تقيك من أخطر أنواع السرطان

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

تبيّن في دراسة نشرت في المجلّة العلمية The Lancet Oncology Journal أنّ حبوب منع الحمل تحمي من سرطان عنق الرحم، إضافة إلى أنها تقي من سرطان المبيض. للتوصّل إلى هذه النتيجة، ارتكز باحثون من جامعة أوكسفورد على 36 دراسة، وقد قُسّمت المشتركات إلى فريقين، على أن يضمّ الفريق الاوّل 27276 امرأة تعاني سرطان عنق الرحم فيما يضمّ الفريق الثاني 115000 امرأة في صحة جيدة.



وقد بيّنت النتائج أنّه في خلال 50 عاماً، منعت هذه الحبوب 400000 إصابة بسرطان عنق الرحم من أصل 3.4 ملايين حالة في أنحاء العالم منذ عام 1964.

Advertisements

ولجعل هذه الدراسة أكثر دقة، حصرها الباحثون بين عامي 2005 و2014، فتبيّن أنّه خلال عشر سنوات، تمكنت حبوب منع الحمل من وقاية 200000 حالة من سرطان عنق الرحم.

وقد ظهر أيضاً أنّ تناول حبوب منع الحمل لمدة خمس سنين يخفف الإصابة بسرطان عنق الرحم قبل سنّ الـ 75 بنسبة 25%.