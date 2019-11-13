مشروب سحري لخسارة الوزن.. تعرف عليه

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

نسمع يومياً عن رجيم جديد، ونظام غذائي غريب يقضي على الوزن الزائد. منها ما يكون حقيقياً ومنها ما يضر بالجسم ويحمله الكثير من الآثار السلبية والتداعيات.



وسنعرفكم اليوم على أحد أسهل وأغرب أنواع الرجيمات وأكثرها سهولة وبساطة. وهو رجيم قشر الليمون.

وهو يعتمد على تحضير مشروب من قشر الليمون:

طريقة التحضير:

• قومي بعصر كيلو ليمون وقومي بالاحتفاظ بقشره في وعاء، واحفظي العصير بزحاجة محكمة الإغلاق.

Advertisements

• في إناء على النار ضعي كمية من المياه حتّى الغليان من ثم ضعي بداخلها قشر الليمون لمدة نصف ساعة.

• بعد أن تبرد المياه قومي بإضافتها إلى زجاجة عصير الليمون وضعيها في الثلاجة.

• تناولي مقدار كوب من الزجاجة قبل كل وجبة ب 15 دقيقة.

ملاحظة: من الضروري الانتباه إلى نوعية الطعام وذلك بأن تحتوي الوجبات على كمية كبيرة من البروتين وتجنب الدهون والحلويات.

كما يفضل زيادة عدد الوجبات من 3 إلى 5 خفيفة.