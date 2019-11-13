- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب سحري لخسارة الوزن.. تعرف عليه والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
نسمع يومياً عن رجيم جديد، ونظام غذائي غريب يقضي على الوزن الزائد. منها ما يكون حقيقياً ومنها ما يضر بالجسم ويحمله الكثير من الآثار السلبية والتداعيات.
وسنعرفكم اليوم على أحد أسهل وأغرب أنواع الرجيمات وأكثرها سهولة وبساطة. وهو رجيم قشر الليمون.
وهو يعتمد على تحضير مشروب من قشر الليمون:
طريقة التحضير:
• قومي بعصر كيلو ليمون وقومي بالاحتفاظ بقشره في وعاء، واحفظي العصير بزحاجة محكمة الإغلاق.
• في إناء على النار ضعي كمية من المياه حتّى الغليان من ثم ضعي بداخلها قشر الليمون لمدة نصف ساعة.
• بعد أن تبرد المياه قومي بإضافتها إلى زجاجة عصير الليمون وضعيها في الثلاجة.
• تناولي مقدار كوب من الزجاجة قبل كل وجبة ب 15 دقيقة.
ملاحظة: من الضروري الانتباه إلى نوعية الطعام وذلك بأن تحتوي الوجبات على كمية كبيرة من البروتين وتجنب الدهون والحلويات.
كما يفضل زيادة عدد الوجبات من 3 إلى 5 خفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروب سحري لخسارة الوزن.. تعرف عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.