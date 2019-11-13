هكذا تحمي شعرك من التساقط!

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

يمكن أن يتساقط الشعر لعدة أسباب منها التوتر، والتغذية غير السليمة، وخلل الهرمونات، والشيخوخة، والمرض، لكن العناية غير الجيدة بالشعر سبب شائع أيضاً لفقدان الشعر. عادة يفقد الإنسان ما بين 50 و100 شعرة يومياً، لكن إذا وجدت كتلاً من الشعر تتساقط في الحمّام أو على الوسادة ينبغي التحدث مع الطبيب. إليك أهم الخطوات للعناية الجيدة بشعرك وحمايته من التساقط:



النظام الغذائي. للحفاظ على صحة شعرك اهتم بتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا3 الدهنية، والبروتين والزنك والحديد المغنيسيوم وفيتامين "أ" و"سي". تناول أسماك السلمون والتونة ولحم البقر والفول السوداني والعدس والديك الرومي والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

فروة الرأس. قد تسبب قشرة الشعر وفروة الرأس الجافة حكة تزيد تساقط الشعر. ضع العلاجات الطبيعية لقشرة الشعر وقم بتدليك فروة الرأس.

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راحة الشعر. ربط الشعر ذيل حصان واستخدام إكسسوارات للشعر غير مريحة يتسبب في شد بصيلات الشعر. استخدمي الدبابيس وربطاط الشعر المطاطية، ولا داعي للإفراط في استخدام بخاخ الشعر والموس وما شابه.

المجفف. لا داعي لاستخدام مجفف الشعر، وأية وسائل تضع الشعر تحت حرارة زائدة.

غسل الشعر. ليس ضرورياً غسل الشعر كل يوم، وتجنبي فركه بالمنشفة عندما يكون رطباً، ولا تستخدمي الفرشاة قبل أن يجف.

المغذيات. يمكنك تناول بعض الفيتامينات المغذية للشعر بعد استشارة الطبيب، مثل فيتامين "ب12” و"ب6”.