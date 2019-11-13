تعرف على طريقة جديدة للحد من الإصابة بالجلطات

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الأربعاء 13 نوفمبر 2019
أجرى الفريق الطبي في قسم أمراض القلب في المركز الطبي التابع للجامعة الأميركية في بيروت عملية نوعية قضت بزرع جهاز Watchman الهادف إلى الحد من خطورة جلطات الدم لدى المريض الذي يعاني الرجفان الأذيني.
ووفق د. برنار أبي صالح، تساعد هذه العملية المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية مسيّلة للدم في الحد من خطر الإصابة بالجلطات، لكنهم يبقون معرضين للإصابة بالنزف الداخلي لأسباب عدة كالتقدم في السن.
كما أكد أن هذه التقنية ستغير حياة العديد من مرضى الرجفان الأذيني، خصوصاً أنها لا تبعد خطر الجلطات فحسب، بل تقاوم التحديات التي أمامهم باستخدام أدوية مسيلة للدم. فبفضل الجهاز، يمكن للمريض أن يستغني عن الأدوية وتأثيراتها الجانبية، كما أنه يحد من مخاطر السكتة الدماغية.
علماً أنه يتم زرع الجهاز في القلب وتحديداً في الأذين الأيسر، المنطقة المخفية في أنسجة القلب حيث تتشكل الجلطات الدموية ويمكن أن تنفصل وتدخل مجرى الدم وتؤدي إلى سكتات دماغية.
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