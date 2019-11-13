شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تجديد اعتماد برنامج جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد بجازان كمركز تدريبي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:30 صباحًا, 13 نوفمبر 2019 م المناطق _ جازان جددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتماد برنامج جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان كمركز تدريبي، وذلك لمدة أربع سنوات قادمة مع زيادة عدد المتدربين.

وسيسهم هذا التجديد – بإذن الله – في رفع كفاءات المختصين بجراحات الأنف والأذن والحنجرة في المنطقة.

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