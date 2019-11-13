شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابة طفلك بالخناق.. أبرزها التنفس بصوت عالٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخناق من الأمراض الشائعة بين الأطفال وهو عدوى تسبب انسدادًا جزئيًا في الهواء أثناء تدفقه عبر الحنجرة (صندوق الصوت)، قد تكون الضوضاء مخيفة للغاية، وقد يبدو سعال طفلك كأنه ينبح، عندما يتنفس طفلك قد تسمع صوتا قاسيا، فى هذا التقرير نتعرف على مرض الخناق، وفقاً لموقع " cincinnatichildrens".

قد تظهر الإصابة بعد أن يصاب طفلك بنزلة برد لعدة أيام، في بعض الأحيان يأتي الخناق فجأة في منتصف الليل، وقد يختفي بعد بضع ساعات، كما قد يحدث أكثر من مرة في حياة الطفل.



الخناق

اعراض الخناق

نظرًا لأن طفلك لا يستطيع تحريك الهواء داخل وخارج رئتيه بسهولة، فقد ترى بعض الأعراض التالية:

-تغير فى المنطقة المجوفة أسفل تفاحة آدم للطفل في الرقبة.

- قد يسحب صدر طفلك عندما يتنفس الطفل.

-قد يكون وجه طفلك شاحباً.

-قد يبدو طفلك خائفاً.

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- التنفس بصوت مرتفع وعالى النفس.

- سعال يشبه النباح.

- حمى.



الخناق

علاج الخناق

يكون العلاج بتخفيف أعراضه، حيث يمكن للوالدين المساعدة في تخفيف الخناق عن طريق تهدئة أنفسهم، مما يساعد على تهدئة الطفل، هذا يخفف من الضيق حول الحنجرة ويسمح للطفل بالتنفس بسهولة أكبر.

-اصطحب طفلك إلى الحمام وأغلق الباب.

-قم بتشغيل الدش وصنابير الماء الساخن لصنع البخار الذى يساعد فى تهدئة أنفاس طفلك.