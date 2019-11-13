شكرا لقرائتكم خبر عن مرارة الفم مش دايماً بسبب مرض.. 5 أسباب أخرى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يشير الطعم المعدني أو المرارة فى الفم إلى مرض خطير، مثل مشاكل في الكلى أو الكبد، أو مرض السكري غير المشخص أو بعض أنواع السرطان، لكن هذه الأسباب ليست شائعة وعادة ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى، فإذا كنت بصحة جيدة، فإن السبب وراء هذا المذاق المعدني عادة ما يكون حميداً، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب مرارة الفم، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



اسباب مرارة الفم

اسباب مرارة الفمسوء نظافة الفم

إذا لم تقم باستخدام الفرشاة والخيط بانتظام، فقد تكون النتيجة مشاكل في الأسنان مثل التهاب اللثة وعدوى الأسنان، يمكن التخلص من هذه الالتهابات بوصفة من طبيب الأسنان، حيث يختفى يذهب طعم المعدن من فمك عادة بعد اختفاء العدوى.

الآثار الجانبية للأدوية

تشمل مضادات حيوية، أدوية النقرس والأمراض النفسية وأمراض القلب.

بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب جفاف الفم، مثل مضادات الاكتئاب، وهذه يمكن أن تؤثر على تذوقك لأنها تغلق براعم الذوق.

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- يمكن أن تسبب الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على معادن ثقيلة (مثل النحاس أو الزنك أو الكروم) أو أدوية البرد (مثل مكملات الزنك) طعمًا معدنيًا ومكملات الحديد أو الكالسيوم.

الالتهابات

التهابات الجهاز التنفسي العلوي ونزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية يغيران حاسة التذوق، هذا مؤقت وينتهي عادة عندما تنتهي العدوى.

علاج السرطان

المرضى الذين يعالجون من السرطان بالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي قد يتعرضون لمرارة الفم.



أدوية تسبب مرارة الفم

الحمل

خلال المراحل المبكرة من الحمل ، تجد بعض النساء أن حاسة التذوق تتغير لديها، قد يكون أحد هذه التغييرات طعمًا معدنيًا فى الفم.

الخرف

الأشخاص الذين يعانون من الخرف غالباً ما يعانون من تشوهات فى حاسة التذوق، حيث ترتبط براعم الذوق عن طريق الأعصاب بالدماغ، يمكن أن تحدث تشوهات الذوق عندما لا يعمل جزء الدماغ المرتبط بالطعم بشكل صحيح.

التعرض للمواد الكيميائية

إذا تعرضت للزئبق أو الرصاص ، فإن استنشاق مستويات عالية من هذه المواد غالبًا ما ينتج عنه طعم معدني.