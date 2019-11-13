شكرا لقرائتكم خبر عن فرط نشاط الغدة الدرقية يعرضك للأرق وكثرة التبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب الكثيرون بمرض فرط نشاط الغدة الدرقية، وعند تعرض الشخص لأي مشاكل صحية في الغدة الدرقية، فهذا يقلل من بناء الجسم، ونشاطه وحيويته، وخلال الأسطر القادة سنتعرف على أعرضا الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، وذلك وفقا لموقع " healthline".

فرط نشاط الغدة الدرقية مرض يتم اكتشافه بعد إجراء تحليل "tsh" المسئولة عن التعرف علي افراز الهرمون، وفي حالة إثبات أنه كثير فهنا يجب العلاج والتعرف علي أفضل طرق للسيطرة عليه، وتجنب تفقم الأمر.

ويتعرض الأشخاص المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية للنحافة نتيجة لزيادة نسبة حرق الدهون بالجسم، وأيضا يزداد لديهم ضربات القلب وارتفاع نسبة ضغط الدم، وتقلبات المزاج، وهناك العديد من الأعراض التي يجب التعرف عليها، ومنها:

-العصبية الشديدة تعد من أبرز الأعراض التي توضح حقيقة الإصابة بالمرض، ويصاحب ذلك تقلبات المزاج والقلق والتوتر.

-الأرق يعد من أشهر الأعراض.

-الخمول والتعب الدائم وعدم الرغبة والقدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

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-ضعف في العضلات وألم في العظام.

-كثرة التبول تعد من علامات فرط نشاط الغدة الدرقية.

-زيادة نسبة التعرق.

-فقدان الوزن الغير مبرر.

- وعند النساء يعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية.

-تسرع في معدل ضربات القلب.

-تساقط الشعر.