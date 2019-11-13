شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف بتعمل إيه الزغطة للطفل حديث الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أنه فى كل مرة يقوم فيها الطفل حديث الولادة بالفواق "الزغطة"، فإنه يطلق موجة كبيرة من إشارات الدماغ التى يمكن أن تساعده على تعلم كيفية تنظيم التنفس.

واستندت الدراسة، التى نشرت فى مجلة الفيزيولوجيا العصبية، إلى فحوصات الدماغ للأطفال حديثى الولادة.

وقال مؤلف البحث الرئيسى، "كيمبرلى وايتهيد" عالم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء: " الرضع المولودين مبكراً قبل الأوان معرضون بشكل خاص للفواق، لأنهم يقضون ما يقرب من 15 دقيقة فى اليوم، وتبدأ الفواق فى الرحم عند بلوغ الجنين تسعة أسابيع فقط، مما يجعلها واحدة من أوائل أنماط النشاط الثابتة".

Advertisements

شملت الدراسة الحالية على 13 رضيعًا حديثى الولادة فى جناح حديثى الولادة أصيبوا بنوبة من الفواق، وكان الأطفال مولودين قبل الأوان ومنهم مولودين بعد 9 أشهر من الحمل "الفترة الكاملة"، وكانت تتراوح أعمارهم بين 30 و42 أسبوعًا من الحمل (ما يعادلها).

وتم تسجيل نشاط الدماغ باستخدام أقطاب تخطيط كهربية الدماغ (EEG) الموضوعة على فروة الرأس.

وجد الباحثون أن انقباضات عضلة الحجاب الحاجز من الفواق أثارت استجابة واضحة فى قشرة المخ، ودماغ المولود الجديد قد تكون قادرة على ربط الصوت "المفاجئ" للفواق مع إحساس انكماش عضلة الحجاب الحاجز.

وأضاف الباحثون أن الزغطة أو الفواق بعد الولادة مهمة لتطوير اتصالات الدماغ، وليست شيئا خطيرا.

وقال الدكتور "لورنزو فابريزي"، كبير مؤلفى الدراسة: "إن النشاط الناتج عن الفواق قد يساعد دماغ الطفل على تعلم كيفية مراقبة عضلات التنفس بحيث يمكن التحكم فى التنفس فى نهاية المطاف بتحريك الحجاب الحاجز لأعلى ولأسفل".