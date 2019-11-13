شكرا لقرائتكم خبر عن علاج مرض السكر بالأنسولين أو الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهر نوفمبر هو شهر التوعية لمرض السكر، هذا المرض الخطير الذي يطلق "القاتل الصامت" كمرض ارتفاع ضغط الدم، ويجب علي جميع مرضي السكر مصاحبه المرض والتعرف علي أفضل طرق العلاج الخاصة بالمرض، وأفضل الأطعمة التي تساهم في الحد من الإصابة أو لأي مضاعفات صحية خاصة به.

و خلال الأسطر القادمة سنتعرف علي علاج مرض السكر وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

مرض السكر هو من الأمراض المزمنة التي يجب مصاحبتها لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية الناتجة عن إهمال علاج هذا المرض، وهذا المرض يصاب به الأشخاص نتيجة للعامل الوراثي الذي له دور كبير في زيادة فرص الإصابة.

كما أنه يعد اضطراب فى عملية التمثيل الغذائى للجسم، ولذا يجب الاهتمام بنوعية الطعام المتناول للحد من تعرض هبوط أو ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

علاج مرض السكر

هناك أنواع عديد لمرض السكر، ولكل نوع منهم علاج معين، فمرض السكر من النوع الأول الذى يتم خلاله محاربة الجهاز المناعى لخلايا البنكرياس المسئولة عن إنتاج الأنسولين، وهذا يتسبب فى ارتفاع نسبة السكر بالدم، وهذا النوع علاجه الوحيد هو حقن الأنسولين، ويتم تنظيم نسبة الجرعة وفقا لما يراه الطبيب المعالج للحالة.

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أما علاج مرض السكر من النوع الثاني يكون حبوب تعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم، وفي بعض الحالات يكون العلاج الأمثل هو حقن الأنسولين، وهذا النوع من مرض السكر هو المنتشر جدا والشخص المصاب به يعاني يعانى من انتاج الجسم لكميات أقل من الأنسولين.

ولكن بشكل عام يجب علي مريض السكر الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، ويجب أن يكون قليل السعرات الحرارية، وغير غني بالدهون، وعلي الابتعاد عن الحلويات بشكل عام، والاكثار من تناول الماء وممارسة الرياضة يوميا.

جدير بالذكر أن أعراض مرض السكر هى، شعور الشخص المصاب بالعطش الشديد وكثرة التبول وفقدان الوزن بدون وجود سبب وزغللة في الرؤية.