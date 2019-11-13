شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب عسر الهضم التدخين وكثرة الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث عسر الهضم لجميع الأشخاص تقريبا، بسبب عادات الأكل الخاطئة أو مشكلة في الجهاز الهضمى، ولكن ليس هذا فقط، يمكن أن تشمل الأسباب الأخرى لعسر الهضم:

آلام فى المعدة أو الانتفاخ.

حرقة المعدة.

الغثيان.

القىء.

أعراض عسر الهضم

ووفقا لموقع " healthline" تشمل الأعراض الشائعة لعسر الهضم ما يلي:

الشعور بالشبع أثناء الوجبة وعدم القدرة على الانتهاء من الأكل.

الشعور بالأمتلاء للغاية بعد تناول وجبة عادية الحجم.

حرقان في المعدة أو المريء.

الغازات المفرطة أو التجشؤ.

راجع طبيبك على الفور إذا واجهت أيًا مما يلى:

القىء الشديد.

القىء الذي هو دموى أو يشبه القهوة.

فقدان الوزن غير المبررة.

مشكلة في البلع.

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أسباب عسر الهضم

ينتج عسر الهضم عن :

الإفراط في الأكل أو تناول الطعام بسرعة كبيرة.

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والدهنية تزيد من خطر عسر الهضم.

الاستلقاء بعد وقت قصير من تناول الطعام يمكن أن يصعب هضم الطعام. هذا يزيد من خطر الإصابة بعدم الراحة في البطن.

التدخين.

شرب الكثير من الكحول.

الآثار الجانبية للأدوية.

الأدوية المضادة للالتهابات ، مثل الأسبرين، هي فئة واحدة من الأدوية التي يمكن أن تسبب آثارًا جانبية.

مرض ارتداد الحمض .

سرطان المعدة.

تشوهات قناة البنكرياس أو الصفراء.

قرحة هضمية.

في بعض الأحيان، قد لا يوجد سبب معروف لعسر الهضم، والذي يشار إليه باسم عسر الهضم الوظيفي، فقد يكون سبب عسر الهضم الوظيفي اختلال حركة العضلات.

كيفية منع عسر الهضم

الدواء ليس هو العلاج الوحيد لعسر الهضم، فقد تتمكن من تحسين الهضم وتخفيف الأعراض غير المريحة من خلال تعديلات نمط الحياة :