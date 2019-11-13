شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض القولون العصبى عديدة منها ألم البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القولون العصبي هو اضطراب هضمي طويل الأمد يمكن أن يسبب الألم المستمر فى البطن، مع أعراض أخرى، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض القولون العصبى، وفقاً لموقع " medicalnewstoday".

والتهاب القولون العصبى هو مرض مزمن تميل أعراضه إلى التغيير على مر السنين، وغالباً ما تتحسن الأعراض مع تعلم الأفراد كيفية إدارة الحالة والتعامل معها.



اعراض القولون العصبى

أعراض القولون العصبى

تتضمن الأعراض الأكثر شيوعًا للقولون العصبى:

-التغيرات في عادات الأمعاء

-ألم في البطن والتشنج.

-الشعور بأن الأمعاء ليست فارغة وأنك بحاجة لدخول الحمام.

- الغازات الزائدة.

-حاجة ماسة مفاجئة لاستخدام الحمام.

-تورم أو انتفاخ البطن.

الأعراض غالبا ما تزداد سوءا بعد وجبات الطعام، قد يستمر الألم لعدة أيام، ثم تتحسن الأعراض أو تتلاشى تمامًا.

العلامات والأعراض تختلف بين الأفراد، غالباً ما تشبه أعراض الأمراض والظروف الأخرى ويمكن أن تؤثر أيضًا على أجزاء مختلفة من الجسم.

قد تشمل هذه:

-كثرة التبول.

-رائحة الفم الكريهة.

-صداع الرأس.

-آلام المفاصل أو العضلات.

-التعب المستمر.

-فترات الحيض غير المنتظمة.

-قد يحدث القلق والاكتئاب أيضاً غالبًا بسبب عدم الراحة.

-العوامل الغذائية يمكن أن تلعب دورا في تحفيز أعراض القولون العصبي.

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-غالبًا ما تكون الأعراض أسوأ بعد تناول بعض الأطعمة، مثل: الشيكولاته أو الحليب، فقد تسبب إما الإمساك أو الإسهال.

-بعض الفواكه والخضراوات والمشروبات الغازية يمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ والانزعاج.

- من الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن: الفاصوليا، الكرفس، البصل، الجزر، الزبيب، الموز، المشمش، الخوخ، منتجات الألبان، العلكة الخالية من السكر وبعض الحلوى والمنتجات التي تحتوي على الكافيين.



اعراض القولون العصبى

علاج القولون العصبى

لا يوجد علاج للقولون العصبى، لكن إذا تجنب الشخص الأشياء التى يمكن أن تسبب نوبات الألم وأجرى تعديلات على النظام الغذائي، واتبع نصيحة الطبيب، فيمكنه أن يقلل بدرجة كبيرة من أعراضه.

علاج القولون عادة ما ينطوي على بعض التغييرات الغذائية ونمط الحياة، وكذلك تعلم كيفية إدارة الإجهاد.

-تجنب السكريات وبدائل السكر لأنها يمكن أن تسبب الإسهال.

-استهلاك المزيد من الأطعمة التي تعتمد على الشوفان لتقليل الغاز أو الانتفاخ.

-عدم تجاهل وجبات الطعام.

-تناول الطعام في نفس الوقت كل يوم.

-تناول الطعام ببطء.

-تجنب المشروبات الغازية والسكرية ، مثل الصودا.

الحد من تناول بعض الفواكه والخضروات التى تسبب الانتفاخ، والتى ذكرناها سابقاً.

-شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من السوائل في اليوم ، لمعظم الناس

-تجنب الجلوتين يمكن أن يقلل أيضًا من نوبات القولون العصبى.

- تخفيف القلق والتوتر من خلال تقنيات الاسترخاء، بما في ذلك التمارين الرياضية أو التأمل أو اليوجا.



اعراض القولون العصبى

-الأدوية

الأدوية المضادة للتشنج: هذه تقلل من تقلصات وألم البطن عن طريق استرخاء العضلات في الأمعاء.

-المسهلات: يمكن أن تساعد على تخفيف الإمساك.

-مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs): تساعد في الغالب على تخفيف آلام البطن والتشنجات.

-الأدوية المحددة لعلاج وتخفيف أعراض القولون.